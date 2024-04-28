Месси установил два бомбардирских рекорда в MLS 28.04.2024, 18:33

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Аргентинский нападающий защищает цвета «Интер Майами».

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси записал на свой счет два гола и две передачи в матче MLS с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

«Интер Майами» одержал волевую победу, пропустив на первой минуте. Месси забил на 32-й и 68-й минутах, а также ассистировал Бенджамину Кремаски (83) и Луису Суаресу (89).

Аргентинец стал первым игроком в истории турнира, который поучаствовал в двух и более голах своей команды в пяти матчах подряд, а также установил бомбардирский рекорд лиги в стартовых семи матчах, записав на свой счет 16 результативных действий (девять голов и семь передач), отмечает пресс-служба «Интер Майами».

Матч прошел при рекордной для стадиона «Нью-Инглэнда» в Фоксборо (штат Массачусетс) аудитории 65 612 человек.

«Интер Майами» лидирует в MLS, а 36-летний Месси — в списке лучших бомбардиров сезона.