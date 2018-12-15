Минчанка сравнила швейцарскую деревню с белорусской 1 15.12.2018, 9:04

Источник: onliner.by

Швейцарской деревне далеко до вымирания.

Мама Юлии — учитель музыки. Ездила с хором по Германии и Италии — всегда привозила что-нибудь приятное. Дочка была совсем маленькой, понятно, восхищалась красивыми игрушками и вкусными шоколадками. Не знает, почему, но уже тогда появилось ощущение, что когда-нибудь уедет. В голове рисовался образ Германии. Почти получилось. Теперь белоруска живет по соседству — в Швейцарии, пишет people.onliner.by.

Предыстория

Позже, уже в юности, моя подружка, когда ей было всего 18 лет, вышла замуж за иностранца. Постоянно говорила: мол, тебе тоже надо. Я зарегистрировалась на каком-то сайте, стала общаться с парнем из Америки, но не сложилось. И я спокойно забила на все это.

В Минске работала специалистом по логистике, маркетингу и закупкам. У хозяина бизнеса было три компании. Я что-то делала в каждой. Было удобно. Жила в Зеленом Луге, через дорогу. Четыре года проработала. По образования я экономист-менеджер, окончила БНТУ. Хотела что-то менять в жизни. Думала переучиваться или ехать в Китай работать учителем английского. Он у меня хороший, все-таки училась в школе с лингвистическим уклоном.

Но потом случилась Швейцария.

Мой муж увлекается хоккеем. В 2014 году он приезжал в Беларусь посмотреть матчи чемпионата мира. Тогда от нечего делать зарегистрировался на немецкоязычном сайте знакомств. Зарегистрировался и забыл. У меня же с белорусскими мужчинами не шло. Тогда я зарегистрировалась на том же сайте. Прошло какое-то время после чемпионата мира, и мы познакомились. В 2015-м, кажется. Через полтора года поженились. Я переехала к нему на родину.

Источник: onliner.by

Райисполком

В понимании белорусского горожанина деревня — это по большей части так себе история. Что такое швейцарская деревня, я представления не имела. Но когда побывала там пару раз, поняла: ситуация отличается от нашей. Швейцария поделена на кантоны. Кантоны поделены на гемайнды, или общины — типа нашего района. Община объединяет в себе четыре-пять деревень. Наша называется Берг. Население — человек 600. А в гемайнде — 3301.

Это северо-восток Швейцарии, в 15 километрах от немецкого Констанца.

Источник: onliner.by

Есть администрация общины — типа райисполком. В ней я получала вид на жительство, там решаются разного рода вопросы. У администрации есть официальный сайт, где размещена вся нужная информация. Главное — это, конечно, налоги. Их в Швейцарии берут страна, кантон и гемайнд. В каждом регионе получается разная сумма: где-то 40 процентов от дохода, где-то 20.

Жилье

Застройка здесь в основном одноэтажная. Дома где 30-летние, где старше, где младше. Чего-то нового из стекла и бетона мало. Но деревня расстраивается. Недавно гуляла, так на улице стоит аж два крана. Возводятся, скажем так, малосемейки. Это трех-четырехэтажные кирпичные дома с квартирами. Они минимум двухкомнатные. Люди в швейцарских деревнях не понимают, как это в Минске люди живут в «однушках». Три комнаты для них — привычный вариант. И обязательно балкон или какие-то террасы, чтобы можно поставить гриль и приготовить что-то на улице.

В основном, конечно, люди снимают. Покупать — дорого. Чтобы тебе одобрили кредит, нужно прилично зарабатывать. Арендное жилье в деревнях по большей части принадлежит фирмам. Вытурить квартиранта не так-то легко. Даже если человек забил на плату, все нужно оформить через суд. То есть он еще полгода бесплатно поживет и только потом будет обязан выселиться.

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

То есть да, быть квартирантом удобно. Что-то сломалось — не твоя забота. Всем ремонтом занимается собственник. Но при выселении ты обязан вернуть помещение в идеальном виде. Многие швейцарцы, когда съезжают, нанимают специальные клининговые или даже ремонтные бригады, чтобы закрыть вопрос с прежним арендатором.

В среднем снять дом — это 2000—2500 франков. Франк — примерно доллар. Трехкомнатная квартира постарше — 1500. Совсем новая может доходить до 2000. В городах с пространством посложнее, так что есть «однушки». Но и стоимость их значительно выше.

Мы как-то с мужем задумались над переездом. Нашли варианты, стали прикидывать. Взяли с собой его папу. Пошли на смотрины. Отец говорит: «Тут нет балкона, тут маленькие комнаты, какое это качество жизни?» «Качество жизни» для швейцарцев — понятие ключевое. Им крайне важно, чтобы было хорошо. И вроде бы четырехкомнатная на двоих — чем плохо, как это может быть мало? Но моим швейцарцам не понравилось. До сих пор не понимаю почему.

Источник: onliner.by

Работа

В Швейцарии отсутствует централизация. Люди из регионов не стремятся всеми силами оказаться в столице. Есть локальный патриотизм, есть повсеместно комфортная среда обитания. Молодые ребята могут уезжать из деревень в города из-за учебы: все-таки университеты сосредоточены там. Но потом они заводят семьи и возвращаются. Вопрос поиска работы в Швейцарии не стоит. Занятостью ты будешь обеспечен более-менее везде. Конечно, я не говорю про глухие горные деревеньки, в которые можно добраться только на поезде. И то многие из них завернуты на туризм и нормально живут.

Плюс снова-таки качество жизни. Да, ты тратишь чуть больше времени на дорогу, иногда добивает темнота, без машины вообще никак, на дорогу тратится больше времени, в воскресенье все закрыто. Но свой дом, тишина, спокойствие, экология, мало мигрантов, гриль и классные виды.

Где в нашей деревне можно работать? Есть два продуктовых магазина, один фермерский, три церкви, школа, детский сад, парикмахерская, солярий, консультация семейного врача, ветеринар, банк, две заправки, дом престарелых, пекарня, цветочный магазин, две СТО, автомастерская, два ресторана и бар, почту закрыли. Естественно, там уже все устроены. В самой деревне работы мало, но есть соседние, где находятся большие предприятия вроде известного всем жителям Дзержинска Stadler, Bühler, Mowag — делают крутые машины для военных. Большинство людей ездят на работу в Фрауэнфельд, Вайнфельден, Кройцлинген и Амрисвиль.

Средняя зарплата в швейцарской деревне… Тут нужно учесть, что они особо не отличаются от городских. По крайней мере в нашем кантоне Тургау. Естественно, в Цюрихе зарплаты гораздо выше. Мой муж раньше ездил на работу туда — получал больше.

В среднем по Швейцарии люди получают 5500—6000 франков.

Я каждый день езжу в Кройцлинген. Это 25 минут пути. Работаю в секретариате офиса.

Швейцарцы очень трудолюбивы. Намного трудолюбивее белорусов. У меня очень правильный муж. Если в конце недели говоришь ему, что подустала, он вообще не понимает, как это: «Это же работа! Это надо! Это часть жизни!» Швейцарцы не понимают, как можно сидеть в офисе и в рабочее время залипать в интернете или долго с кем-то чатиться: «Это же работа! Нельзя!»

В Швейцарии человек два дня может болеть без справки. Я как-то пошутила: «Хорошая у вас страна. Надоели все — посидел два дня дома, успокоился». Он не понял. Это не местный склад мышления.

В среднем рабочий день в швейцарском офисе — почти девять часов. Практикуется обед — час, когда все встают и уходят есть или заниматься своими делами. В 9:00 — пауза на 15 минут. На некоторых предприятиях еще одна — в 15:00 или 15:30. Здесь все рано встают и рано ложатся. Рабочий день — с 7:00 до 17:00. В десять вечера все готовятся ко сну. Не потому, что нечего делать, а такой уклад жизни.

Транспорт

С белорусскими правами мне разрешили ездить только год. Надо было переучиваться. Какое-то время пользовалась поездом. Бывают опоздания на две-три минуты, но в целом все четко. Единственная проблема региональных линий — поезд ходит кругами по всем деревням. 15 нужных километров я проезжала минут за 35. Сейчас пользуюсь машиной — это 15—20 минут в пути.

Поезда ходят прекрасно. Где нет поезда, есть автобус. Правда, на автобусе далеко не уедешь. Да и проехать пару остановок будет стоить 5 франков.

Очень дорого. Тот же Вайнфельден находится в другой зоне. За билет на поезд нужно заплатить 5 франков. Муж у меня как-то оправился играть в хоккей, решила съездить куда-нибудь на выходные. Хотела посмотреть на Церматт. 300 километров пути. Билет туда-обратно стоил 150 франков. Почти как на самолет.

Раньше мой муж ездил работать в Цюрих и покупал абонемент на год с 50-процентной скидкой. Он стоил 2500 франков. Цюрих — это 60 километров. Хотя можно купить специальную карточку за 180 франков, которая дает 50-процентную скидку на поезда, подъемники и другие виды транспорта. Она окупается, но все равно дорого.

Машина дает свободу, но тоже тянет деньги. Минимальная страховка на год — 1000 франков, поменять колеса — 200, купить их на мой Nissan Micra — 700—800. 95-й бензин — 1,61 франка. Для проезда по трассам нужно купить разрешение, которое стоит 40 франков. По сравнению с другими тратами — мелочь.

Источник: onliner.by

Пробок здесь почти нет. Если только вечером, когда все возвращаются домой с работы. Но это далеко не Минск.

Магазины

Есть два продуктовых магазина, но там дороже, чем в городских. Volg — сеть чисто для деревень. Denner встречается и в городах. Эта контора имеет право продавать алкоголь.

На нашей улице стоит фермерский магазин. Ребята недавно сделали автомат 24/7 — не пропадете, если в три часа ночи захочется экологически чистой капусты.

Литр молока в среднем стоит 1,5—2 франка, килограмм мяса — 70 франков. Да, 70. На мясо в Швейцарии дурные цены. Муж как-то купил биокурицу. 400 граммов филе в лучшем случае — но 15 франков. Яйца — 2,5 франка за десяток, хлеб — от 1, витушка — 3. Что-то из булочной — 7 франков. Яблоки — 3,5 франка за килограмм.

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Алкоголь — дорогой. Пиво на скидке можно найти по 39 центов за полулитровую банку. Правда, это большая редкость. Потому что скидка и немецкая сеть Lidl. Обычно же пиво стоит 1,5—2 франка.

Вообще, выручает соседская Германия. В субботу на границе очередь. Границы-то как бы нет — просто столбик, но ребята могут устраивать проверки. Я работаю рядом, так что иногда в обеденный перерыв хожу в Германию пешком за мясом. 20 минут — и на месте.

По правилам из Германии можно привозить только килограмм мяса на человека, литр крепкого алкоголя, 5 литров пива или вина, до килограмма сливочного масла. На рыбу и овощи ограничений нет, вези сколько хочешь. Общая сумма покупок не должна превышать €300.

За одеждой тоже ездим в Германию. В нашем регионе смысла в сетевых магазинах такого типа нет. Все пользуются услугами немцев.

Развлечения

Заняться в деревне есть чем. Сильно развит пеший туризм. Даже если не горы, то можно ходить просто по лесу между деревень по тропинкам. В Берге есть футбольное поле, теннисный корт, школьный стадион, люди собираются пострелять из лука — типа кружок, церковное сообщество, сообщество пожарных, гимнастика, волейбол, мужской хор и клуб езды на лошадях, которых здесь очень любят.

Источник: onliner.by

В округе у людей либо лыжи, либо кони. Других животных не держат. Только если фермеры, но это их бизнес. Люди живут на краю нашей деревни, рядом большие поля. По закону их нельзя застраивать. У фермеров много наемных работников — в основном из Польши, Словакии и других стран Восточной Европы. Обычно как: есть свой магазин с биопродуктами, а все остальное продается сетям. И все равно в сельском хозяйстве не самые большие зарплаты, пусть люди и вкалывают прилично.

В остальном жители могут устроить себе хобби и сделать небольшую грядку. Человек соберет пять помидоров — ему приятно. Но засевать все свободное пространство — это точно не швейцарский вариант. Можно сходить в магазин. Ну и про удовольствие от жизни никто не забывает.

Я не видела на улице бездомных кошек или собак. Если бежит какой-то Мурзик, значит, точно чей-то. Есть приюты, как у нас, но взять котика — это 500—600 франков. Потому что он чипованный, кастрированный и зарегистрированный. Хорошо, если у фермера кошка окотилась: отдаст дешевле.

Если хочется кино, есть ближайшие города. Сеанс стоит 15 франков. За оперой надо ехать в Цюрих, в Санкт-Галлене есть театр. Это 40 километров от нас.

Ярмарки, распродажи, марафоны, праздники проходят каждые выходные. Еженедельно приходит бесплатная газета с анонсами и новостями из местной жизни, как в школу выбрали директора или типа того.

Итого

Швейцарской деревне далеко до вымирания. Да, я как-то увидела объявление про горное поселение, администрация которого обещала 200 тыс. франков каждому переселенцу. Правда, надо было остаться там жить и отреставрировать дом. Объективно таких денег мало — даже дом не купишь. В среднем он стоит 1,2—1,5 млн франков.

Я живу в хорошей деревне. Она процентов на 70 типичная для Швейцарии. Правда, на старости лет люди отсюда съезжают. Один мой коллега через два года выходит на пенсию. Как-то он сказал: «Ищу квартиру в городе». — «Зачем, у тебя же тут большой дом с бассейном!» — «Мне надо, чтобы были клубы и бары! Плюс я стану старым и лет в 70 не смогу сам водить машину. А в городе есть вся инфраструктура и нужные специалисты, чтобы чуть что мне помочь».