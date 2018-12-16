Под Столбцами горел «Парк истории Сула» 16.12.2018, 16:40

Фото: МЧС

Здание было построено в 19 веке.

Под Столбцами горел "Парк истории Сула". Как сообщает пресс-служба Брестского областного управления МЧС, возгорание произошло поздно вечером 15 декабря — сообщение о пожаре поступило в 20:43.

Горело здание "Королевской ассамблеи" — это одноэтажное каменное строение 15х30 метров с металлической кровлей на деревянной обрешетке. Огнем охватило крышу, на момент прибытия пожарных она горела открытым пламенем.

Фото: МЧС

Здание построено в 19 веке. В 2008 году здесь делали реконструкцию.

Пожар быстро локализовали, никто в результате происшествия не пострадал. Среди причин возгорания называют короткое замыкание.