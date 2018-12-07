Топ-5 вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года 1 7.12.2018, 17:06

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Советы, чтобы праздник прошел «на ура».

Пора уже готовиться встречать 2019-й! Следующий год по восточному гороскопу станет годом Свиньи – двенадцатым по счету знаком зодиака, который издревле считался показателем чести и достоинства. 2019 годом будет заправлять Желтая Земляная Свинья, пишет «Вечерний Бобруйск».

Официально ее правительство начинается с 5 февраля. Но в новогоднюю ночь нужно будет хорошо задобрить нового покровителя.

1. Украсьте дом и офис, выбросите хлам

Перед Новым годом нужно провести в доме и на работе генеральную уборку. Ведь это всего лишь миф, что Свинья любит грязь. На самом деле она любит чистоту и порядок, а в грязи валяется гигиены ради. Выбросьте из дома всю посуду с трещинами и сколами, иначе не видать вам в год Свиньи прибыли.

Помните, что Земляная Свинья любит все мягкое, натуральное – плюш, глину, живые элементы декора. Поэтому украсить помещение можно букетами из живых цветов, ветками сосны и ели, деревянными поделками. Положить живую веточку можно даже в центр стола в ресторане, если вы отмечаете праздник там. А лучше всего возьмите с собой в карман каштаны или желуди, чтобы «угостить» покровителя 2019 года.

Чтобы в семье не было конфликтов, украсьте елку множеством разноцветных круглых игрушек. Кстати, елка желательна живая. А если посадите ее в горшок, то в 2019 году денег у вас будет целый мешок.

2. Купите подарки

Подарок должен быть неожиданным и интригующим – свиньи любят рыть землю в поисках чего-нибудь вкусного или интересного.

Свинья у многих ассоциируется с копилкой для денег. Логично подарить аксессуар, который будет ассоциироваться с накоплением – ту же копилку, кошелек или сумку.

Можно купить в подарок вещички, на которых изображена симпатичная хрюша. И не вздумайте экономить на презентах. Земляная Свинья обожает вещи практичные, качественные и красивые.

3. Позаботьтесь о деньгах

Ни в коем случае нельзя встречать новый год с пустым кошельком. Наполните деньгами даже карманы, держите их в руках. И обязательно верните перед новым годом все деньги, которые задолжали. Иначе ваши долги приумножатся. И не одалживайте даже маленькие суммы 1 января.

4. Соберите компанию для праздника

Свинья обожает шумную компанию и совсем не против выходов «в свет». Ведь она обязательно должна выделиться на фоне остальных. Деньги Свинья тратит без меры – абсолютно неэкономная. Но зато щедрая.

Чем больше приятных людей вокруг – тем лучше себя чувствует Свинья.

5. Придумайте образ

Земляная Свинья любит нежные и мягкие оттенки. Выбирайте розовые, персиковые, тепло-коричневые, зеленые, оранжевые, желтые оттенки.

Лучше, если это будет яркий, дорогой, эксклюзивный наряд, ни разу не надетый.

Украшения могут быть как драгоценные (изумруды, жемчуга), так и дорогая бижутерия. Выбирайте то, что вам нравится, ведь главное для Свиньи – позитивное настроение!