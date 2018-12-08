Не стало российской правозащитницы Людмилы Алексеевой 1 8.12.2018, 20:47

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Людмила Алексеева

Фото: svaboda.org

(Обновлено) Ей был 91 год.

В Москве скончалась правозащитница, одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Она умерла в Москве сегодня вечером. Людмиле Алексеевой был 91 год. Об этом Эху Москвы сообщил журналист Николай Сванидзе.

Правозащитница умерла в московской горбольнице №15.

Людмила Алексеева - знаменитый российский правозащитник. Ее квартира еще в 60-е годы была местом встречи диссидентов и правозащитников. В 70-е ей угрожало лишение свободы за распространение самиздата, из-за чего Алексеева была вынуждена эмигрировать в США, где прожила 15 лет. Вернувшись в Россию, правозащитница возглавила Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), которая и сейчас продолжает заниматься мониторингом нарушений прав человека.

Алексеева написала более ста работ по вопросам прав человека. Была удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гедимина (2008) и командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009).