Активист профсоюза РЭП: Настрой у водителей в Гродно был боевой 16.02.2018, 12:32

1,174

Иллюстрационное фото

Как водители автобусов боролись за своего коллегу.

Анатолий Мышкевич, активист профсоюза РЭП, рассказал praca-by.info, чем обернулась коллективная жалоба на нарушения в автобусном парке, которую подали коллеги водителя, прыгнувшего с моста.

На всю Беларусь прогремела история водителя из Гродно, который прыгнул с моста. Его коллеги составили коллективные жалобы на невыносимые условия труда. Руководитель гражданской инициативы «Гародня», активист профсоюза РЭП Анатолий Мышкевич помогал работникам автобусного парка бороться за свои права. Однако попытка воздействовать на нанимателя, чтобы тот улучшил условия труда, завершилась не так, как планировали водители.

–Одному парню из автобусного парка я уже помогал; и после несчастного случая с его коллегой он обратился ко мне опять. Рассказал, что они с водителями сами написали жалобу страниц на пять-шесть, и попросили помочь юристов сделать это более грамотно. Юрист выслушала водителей и составила жалобы: одну – в Администрацию Президента, другую – Генеральному прокурору, также в Департамент инспекции труда и в санстанцию.

«Первое время настрой у водителей был боевой»

– Водители, конечно, немного побаивались, но в первое время настроение у них было боевое. Но руководство узнало о жалобах еще до того, как они отправились по адресам. Автопарк – это такая работа, где люди не находятся все время в одном месте, как в офисе. Водители работают на маршрутах. Пару человек ездили к своим коллегам по конечным остановкам, собирали подписи под коллективными обращениями. И уже тогда кто-то рассказал руководству. Потихоньку начали давить на тех, кто ставил свою подпись, и на тех, кто собирал. Но водители были настроены серьезно.

После первых неудачных попыток заставить водителей отказаться от своих жалоб руководство усилило давление, подключив местных чиновников:

– Один раз в автобусный парк приезжали на разговор с водителями из администрации Октябрьского района. Чиновники говорили с людьми, как с дурачками. Естественно, людям это не понравилось. Два раза приезжал мэр Гродно. Может, он и сделал что-то хорошее для города, но то отношение, которое он продемонстрировал на встрече с водителями... Он встал не на сторону рабочих, простых людей, а на сторону директора! Ни в одной нормальной стране так никто не поступает! Мэр должен был занять сторону рабочих и пытаться решать проблемы автобусного парка! А не всеми способами – обманом и запугиванием – пытаться этот вопрос замять.

«Обещали огромные штрафы за клевету - за то, что посмели на руководство автопарка наговорить»

Представители местной власти утверждали, что Анатолий Мышкевич предал огласке проблемы в автобусном парке не ради помощи водителям, а для собственной выгоды:

– На этих встречах чиновники объясняли людям, что нет никаких проблем, что это они сами все надумали. Людям рассказывали про выборы; про то, что мне от нечего делать нужно было поднять этот шум для своей личной выгоды, личных амбиций, якобы я пытаюсь выбиться в депутаты и делаю себе таким образом имя – хотя я на выборы не собирался.

Несмотря на то, что каждый человек может вести аудиозапись в общественном месте, не спрашивая разрещения, чиновники стремились помешать записывать их выступления:

– На встречах с мэром людям говорили: «Оставляйте телефоны!»; и если кто-то пытался пронести телефон, его сразу же выгоняли. На общих собраниях руководство еще более-менее корректно себя вело, потому что они знали, что рабочие постоянно записывают их речи на диктофон. А когда начальство разговаривало с людьми один на один – на конечных поодиночке ловило – то людям напрямую говорили, что это политическое дело, что скоро выборы, и будут за это прессовать; обещали огромные штрафы за клевету – за то, что посмели на руководство автопарка наговорить; что все это глупости, что никаких нарушений нет, что водители до конца жизни будут должны деньги автопарку.

«От своих подписей отказались все, все абсолютно»

В конце концов, давление и запугивание возымели свое действие:

– Людей так запугали, что некоторые даже звонили мне, рассказывали о том, что вынуждены были публично отказаться от своей подписи, что начальство над ними издевалось, и они ради сохранения работы и средств к существованию пошли на уступки руководству. В итоге от своих жалоб отказались все работники автобусного парка, все абсолютно. После того, как жалобы с подписями пришли в автобусный парк, руководству стали известны имена всех подписавших.

На водителей давили всеми доступными способами:

– Садилась в автобус проверка, на конечной составляла протокол за то, что водитель не объявлял остановки. Водитель объясняет, что у него стоит автоматика, которая сама объявляет; но ему все равно выписывают штраф, лишают премии... Доказать свою правоту было невозможно. Вплоть до малейших нарушений, каждый день все фиксируется, записывается; и вот люди, которые и так получают немного, за месяц получили по 200 рублей. Сейчас половина людей, если не больше, из тех, кто подписал жалобы, в автобусном парке уже не работает.

От своей подписи не отказался только один водитель – он был сразу же уволен, в тот же день, «по статье».

– Он потребовал, чтобы ему поменяли статью – уволили по требованию работника, потому что нарушения автобусного парка были очевидны. Руководство резко отреагировало: настаивало на своей правоте, говорило «Даже не надейтесь мирно решить вопрос». Но как только дело дошло до суда, уже на предварительном слушании ответчик предложил поехать в автопарк и с директором решить этот вопрос. После этого уволенному водителю поменяли статью.

Анатолий Мышкевич утверждает, что водитель зря согласился на предложение нанимателя решить проблему во внесудебном порядке, за закрытыми дверями кабинета:

– Если бы этот вопрос решался через суд, то водителя восстановили бы на работе, уволили по 41 статье Трудового кодекса (по требованию работника за нарушения нанимателем условий договора), он однозначно бы получил три среднемесячных оклада, и еще компенсацию за вынужденный прогул по вине нанимателя.

В настоящий момент еще два водителя автобусного парка Гродно потребовали от руководства уволить их по 41 статье ТК РБ – то есть, по требованию работника из-за нарушений работодателем трудового законодательства. Дело одного из водителей уже в суде; следующее заседание должно пройти 19 февраля.