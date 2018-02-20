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Оппозиция Венесуэлы бойкотирует выборы президента

  • 20.02.2018, 17:01
Николас Мадуро
Фото: Reuters

Участие в выборах приведет к легитимизации диктатуры Мадуро.

Николас Мадуро, 55-летний преемник Уго Чавеса, намерен победить на выборах 22 апреля, несмотря на свою крайне низкую популярность и крупнейший экономический кризис в стране, передает Reuters.

Критики действующей власти говорят, что президентские выборы в Венесуэле - это фарс, поскольку главные соперники президента лишены возможности выдвинуть свою кандидатуру, а избирательный комитет будет поддерживать социалистов.

Лидеры основных партий в коалиции "Демократическое единство" в течение нескольких дней рассматривли вопрос о своем участии на выборах. Некоторые считают, что бойкот автоматически откроет для Мадуро путь к новому президентству, в то время как другие уверены, что участие в выборах приведет к легитимизации диктатуры Мадуро.

Двум самыми популярными фигурами оппозиции - Лопесу и бывшему губернатору Энрике Каприлесу - запрещено выдвигать свои кандидатуры. Лопес задержан по обвинению в возбуждении насилия в ходе протестов против Мадуро в 2014 г., в то время как Каприлеса обвиняют в "административных нарушениях" во время его работы на посту губернатора штата Миранда.

Один из старших членов первой партии "Справедливость" сказал агентству Reuters, что он официально примет решение о бойкоте голосования в знак протеста против несправедливых условий.

"Мы не собираемся на выборы", - добавил еще один источник в партии "Демократическое действие".


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