У БАТЭ проблемы с посещаемостью 10 21.02.2018, 13:24

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И футбольному клубу из Борисова, похоже, по этому поводу нечего сказать.

О проблемах борисовского БАТЭ пишет сайт «Трибуна».

По одному из направлений Борисов уже потеснили.

Казалось бы, уже больше десяти лет БАТЭ делает все для того, чтобы Борисов стал самым футбольным городом Беларуси. Клуб много побеждает, год от года собирает трофеи на внутренней арене, играет в еврокубках, в том числе осенью. «Борисов-Арена» – еще один сильный аргумент. У нас любят говорить о том, что на футбол белорусы не ходят, потому что инфраструктуры нет. Если по-простому – стадионы совсем уж допотопные, болельщикам там неуютно. Ну вот и ладушки: для борисовчан построили лучший прямо сейчас стадион в стране. На нем играет лучшая – тоже прямо сейчас – белорусская команда. И что мы видим?

Ладно, нет аншлагов, их не так просто собрать в городе со 150 тысячами населения и 13-тысячной вместимостью площадки. Но смущает то, что посещаемость в принципе застыла на не самом высоком уровне, а порой и вовсе стремится к регрессу. Такая ситуация вроде как удручает Анатолия Капского

Если верить офсайту БАТЭ, посещаемость домашних матчей чемпиона начала падать сразу после первого сезона на новом стадионе. Если в 2014-м средний показатель составил 5931 зритель на условной игре, то через два года он упал до 4797 человек. Да, в прошлом году зафиксирован средний рост в 150 человек, но в клубе признают, что это не то, к чему там стремятся. Пару лет назад менеджеры Капского грезили о восьмитысячной планке, но сейчас об этом почти не вспоминают. БАТЭ был близок к таким сборам только первые пару месяцев после открытия стадиона, когда еще манил эффект новизны, а сейчас... Сейчас БАТЭ даже не самый посещаемый клуб в чемпионате.

За один сезон интенсивной работы в лидеры по зрительскому интересу вырвался Брест. Тамошнее «Динамо» в среднем собирает на домашнем матче 5289 зрителей. И есть еще кое-что, что нельзя измерить цифрами. Есть ощущение, что в брестском клубе очень хотят, чтобы на стадион ходило больше зрителей. Это желание выражается в определенных действиях. Когда смотришь на работу БАТЭ (возможно, мы не все видим), ничего такого не чувствуешь при всей условности сравнения областного центра с районным. Шесть лет назад на стареньком «Городском» у чемпиона было в среднем 4600 болельщиков на матче. С тех пор показатели почти не изменились, хотя они и много лучше, чем у большинства клубов по стране.

И кто там говорил про инфраструктуру? Или в Бресте незаметно построили стадион поновее?

Еще при возведении «Борисов-Арены» в БАТЭ генерировали мечты, какой будет жизнь в новом доме. Карточки для бесконтактной оплаты в точках общепита, разнос еды по трибунам, фан-зона, большие экраны рядом со стадионом, чтобы смотреть выездные матчи. Пиищевой разнос не прижился, кранов нет, карточек тоже, концентрированная фан-зона как таковая отсутствует, хотя на матчах работают аниматоры, желающим делают аквагрим. Это не к тому, что вот почему посещаемость не растет. Это к разговору о том, как планы воплощаются в жизнь. Хотя, не исключено, их заменили чем-то более интересным – десантом бонстиков, например. А ведь еще в клубе собирались организовывать концерты, проводить моторшоу и книжные ярмарки...

Давно интересно, почему у лидера белорусского футбола вне поля все не очень здорово. Наиболее подходящим собеседником на эту тему виделась начальница департамента развития клуба Наталья Марченко, которая отвечает в БАТЭ за зрителя. В прошлом классная баскетболистка и просто очень обаятельная девушка уже шесть лет продвигает БАТЭ в массы. Профильное образование Наталья получала в Нью-Джерси, в университете Фэрлея Диккинсона, где в 2004-м получила степень бакалавра бизнес-менеджмента. Ее работой в клубе, судя по всему, довольны. Капский считает Наталью очень работоспособным и эффективным менеджером. О лучшем собеседнике мы не мечтали.

На интервью с экс-баскетболисткой начали договариваться еще в прошлом году. Изначально вообще собирались говорить о десятой годовщине бронзовых медалей команды Буяльского на женском Евро-2007, но разговор все время переносился, и потихоньку эта тема утратила актуальность. К февралю 2018-го, когда вероятность встречи стала более осязаемой, нас уже больше интересовали насущные дела в БАТЭ, хотя и о баскетболе при наличии времени почему бы не поговорить. В заявке, направленной пресс-секретарю клуба Сергею Дашкевичу, мы так и обозначили свой интерес. В итоге встреча состоялась в Жодино, в кафе Pizza Smile, после рабочей поездки Марченко в Борисов. Мы проговорили примерно полтора часа, так и не добравшись до баскетбола, о чем, впрочем, никто по горячим следам не жалел.

Интервью получилось не очень ярким. Собеседница пыталась объяснить грустную полупустоту на арене, нереализованные проекты и смысл приглашения Влада Бумаги на стадион, но ответы, в основным, были обтекаемыми, хотя некоторые все-таки вызвали удивление. Например, если скромные «Крумкачы» стали изучать свою аудиторию сразу после выхода в высшую лигу, то БАТЭ, у которого очевидные проблемы с привлечением новых зрителей, собирается провести социологическое исследование лишь в этом году, если, конечно, ничего не помешает. Но это так, детали. Стоит отдать Наталье Олеговне должное: она не отказалась отвечать ни на один из острых вопросов. Вот некоторые из них:

- БАТЭ когда-то хотел запустить пластиковую карточку болельщика для оплаты услуг на стадионе по безналу. Почему задумка до сих пор не реализована?

- Борисов в прошлом году вновь стал чемпионом, но по посещаемости уступил Бресту. Как в клубе отреагировали на это?

- Какие у вас идеи по привлечению болельщиков из соседних городов?

- Почему не удается повысить посещаемость «Борисов-Арены»?

В общем, мы нормально пообщались, расходились без обид и взаимных претензий, договорившись, что перед публикацией текст вычитает пресс-служба БАТЭ – вполне себе стандартная практика.

Однако с пресс-службой борисовского клуба пришлось контактировать еще до того, как текст был написан. Звонок пресс-секретаря, собственно, и застал за написанием материала (дело, надо сказать, близилось к концу). Звонили по следующему поводу: Марченко отозвала согласие на публикацию текста. Подобных казусов с БАТЭ у нас прежде не случалось. Мы попытались выяснить причину такого решения. Оказывается, с Натальей Олеговной не поговорили...про баскетбол. Про баскетбол говорить она была готова, но секретов своей работы не выдает. Ну а что полтора часа с журналистом проговорила на диктофон... В общем, как мы поняли, это вышло случайно и в какой-то степени неосознанно.

Мы редко идем навстречу в таких случаях, когда беседа взрослых людей состоялась и работа сделана, но сейчас пошли, и дело не в том, что звонили из БАТЭ. Все проще: показатели работы и последующая реакция интереснее самого интервью.

Сейчас сотрудники БАТЭ спрашивают у болельщиков, как повысить посещаемость «Борисов-Арены».