«Яндекс» стал показывать городской транспорт на карте Минска‍ 21.02.2018, 17:55

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Мобильное приложение «Яндекс.Транспорт» уже показывает общественный транспорт на карте Минска.

В частности, программа укажет, где в текущий момент находится автобус, троллейбус или трамвай, а также проинформирует о том, сколько осталось времени до его прибытия на остановку, пишет spektr.by.

Проект стал возможен благодаря предоставлению сервису соответствующей информации предприятием «Минсктранс». Теперь пользователь может заранее узнать, когда именно придет нужный транспорт и, соответственно, надо ли вам поторопиться или остается время для небольшой пешей прогулки.

В приложении общественный наземный транспорт столицы обозначен специальными значками, передвигающимися фактически в режиме реального времени. Данные сервиса обновляются каждую четверть минуты.

Кроме того, приложение для каждой остановки показывает номера транспорта, который здесь останавливается, а для каждого отдельного маршрута – перечень всех остановок на пути его следования.

В приложении можно задать маршрут передвижения, указав начальную и конечную точки. Программа самостоятельно выстроит оптимальный для пользователя маршрут, предложив и другие варианты (если они есть) с указанием времени в дороге, точек пересадки и прочее.