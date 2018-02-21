Очередная сенсация: Хоккеисты сборной Германии впервые в истории вышли в полуфинал Игр
- 21.02.2018, 18:37
Немцы в четвертьфинале олимпийского турнира одолели шевдов.
Сборная Германии победила команду Швеции (4:3 ОТ) в овертайме в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира, передает «Трибуна».
Победную шайбу в дополнительное время забросил Патрик Раймер.
Впервые в истории немецкая команда попала в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде.
Ранее лучшим результатом сборный был выход в 1/4 финала.