Абонент МТИС: Перевели на тариф почти в три раза дороже, обратно - только за 30 рублей 8 22.02.2018, 20:19

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Белоруска удивлена обязательным переводом на более дорогой и емкий пакет телепрограмм.

В редакцию Onliner.by обратилась читательница, возмущенная обязательным переводом на более дорогой и емкий пакет телепрограмм от кабельного оператора МТИС. Женщина спокойно смотрела свои 23 канала и ежемесячно платила 2,59 рубля, по последней «жировке» за 55 каналов пришлось заплатить уже 7,21 рубля. А перевод на предыдущий тариф — платная услуга, которую провайдер оценивает в 30 рублей.

— Пару недель назад в ящике обнаружила уведомление от МТИС, в котором говорилось, что в нашем доме проведено усовершенствование, модернизация, и теперь мне доступны к просмотру более 55 каналов, — описывает суть претензии читательница на нашем форуме. — Подождала, пока принесли «жировку», ведь до конца не верила, что вот так уведомительным принципом можно навязать новый тарифный план для абонента, да еще с таким «пропорциональным увеличением». Посмотрела, убедилась: сумма оплаты выросла.

Женщина замечает, что прежний тариф с 23 каналами существует, а потому она пошла в сервисный центр с просьбой перевести ее обратно. Но оказалось, что услуга эта платная: 30 рублей за установку фильтра, который будет резать частоты ненужных телеканалов.

— Мягко говоря, я была в шоке. Ведь, если утрировать ситуацию, мне могли подключить и услугу с ежемесячной стоимостью 150 рублей с возможностью переподключения за 100 рублей?

Но как это обычно бывает, у медали есть и обратная сторона, связанная с техническими сложностями и разделенными на два лагеря абонентами одного дома: одни хотят больше каналов, других все устраивает как есть, а провайдер вынужден балансировать между интересами всех.

В пресс-службе МТИС нам пояснили следующее:

— Есть дом со старым оборудованием, которое позволяет пропускать 24 канала аналогового формата. После модернизации сети пропускаемость вырастает до 56 аналоговых и более 60 цифровых. Многие просят, чтобы мы скорее модернизировали их дом, но находятся и те, кого устраивает общедоступный пакет из 9 каналов. Дело в том, что после модернизации число каналов вырастает автоматически, и уменьшить их количество можно только с помощью фильтра, который обрезает количество частот, идущих по кабелю в конкретную квартиру.

Мы модернизировали дом на Рокоссовского, предупредили абонентов. Если абонент понимает, что для него новая стоимость высокая, мы предлагаем ему установить фильтр. Услуга по установке эта единоразовая и стоит 30 рублей. Мы хотели делать фильтры бесплатными, но по законодательству не можем сделать эту услугу бесплатной. Если в квартире проживает одинокая бабушка, у нее нет заботливых детей, то для такой категории абонентов у нас есть услуга, по которой подобный фильтр мы можем установить за 6 рублей.