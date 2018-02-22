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Выборы в Италии: опасно ли возвращение «друга» Путина

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  • Роман Кот, QHA
  • 22.02.2018, 21:18
  • 2,050
Фото: pulpinternational.com

Чего ожидать от нового парламента Италии.

2018 год, в отличие от предыдущего, будет не самым насыщенным на политические события, которые могут значительно повлиять на Евросоюз. Тем не менее, на некоторые из них стоит обратить внимание. 4 марта пройдут самые важные европейские выборы этого года — итальянцы будут выбирать парламент, на основе которого появится новое правительство Италии.

После выхода Великобритании из ЕС Италия станет третьей экономикой Евросоюза. Правда, не самой «здоровой». Уже сейчас у страны гигантский внешний долг в 2,3 трлн евро, что составляет 135% ВВП и более 20% госдолга всей еврозоны. Кроме того, накопились проблемы в банковской системе и с налоговыми поступлениями, не говоря уже о том, что Италия является главными воротами для африканских мигрантов в ЕС.

То, каким образом будут решаться эти проблемы, повлияет на устойчивость и стабильность всего Евросоюза.

Фигуры

За места в парламенте борются три главные силы: правоцентристская коалиция партий, которые, правда, идут врозь, но уже объявили, что объединятся в парламенте во главе с партией «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони, левоцентристкая Демократическая партия во главе с бывшим премьер-министром Маттео Ренци и «Движение 5 звезд», возглавляемое заместителем председателя нижней палаты парламента Луиджи Ди Майо.

По данным последних перед выборами опросов, у “Движения 5 звезд” — 27-29%. Весь «лагерь Берлускони”, кроме “Вперед Италия!”, это “Лига Севера”, Маттео Сальвини, “Братья Италии” Джорджии Мелони, и «Мы с Италией» Маурицио Лупи, поддерживает 35-38% итальянцев. Ну а правящая сейчас Демократическая партия может рассчитывать на 22-24% голосов.

Кроме того, на этих выборах впервые будут избраны и мажоритарщики. Согласно новому закону о выборах, вступившему в силу в прошлом году, лишь 63% мест будут сформированы по спискам партий, а остальные 37% — из одномандатных округов. В абсолютных цифрах это 232 из 630 депутатов Палаты представителей и 116 из 315 членов Сената.

Дополнительную неопределенность вносят неопределившиеся итальянцы, а их сейчас около 40%.

Повестка дня

Главные темы предвыборной кампании сугубо внутренние: оздоровление банковской системы, налоговая реформа и, что самое важное в контексте ЕС, миграционная политика.

За 4 года в Италию попало около 600 тыс. беженцев в основном из Северной Африки. За 2017 год их поток немного сократился благодаря договоренности правительства с некоторыми полевыми командирами в Ливии, но эта проблема все еще остается актуальной. Для ее решения у всех свои рецепты.

Демократическая партия намерена и дальше продолжать устоявшуюся политику: сокращение потока мигрантов через заключение двусторонних соглашений со странами их происхождения. Кроме того, сторонники Маттео Ренци давно выступают за давление на те страны ЕС, которые отказываются распределять мигрантов, прибывших в Италию. Речь идет, в первую очередь, о Польше и Венгрии. Впрочем, без особого успеха.

“Движение 5 звезд” же отличается сравнительной умеренностью. Партия выступает за увеличение количества полицейских и укрепление контрольно-пропускных пунктов, частичную репатриацию нелегальных иммигрантов, а также увеличение штата органов, которые предоставляют разрешение на убежище в Италии.

“Лагерь Берлускони” более радикален. Его сторонники предлагают вновь депортировать сотни тысяч человек обратно в Северную Африку, блокировать прибытие и налагать более строгие критерии предоставления гуманитарной защиты мигрантов. В то же время, Берлускони и компания выдвигают идею “плана Маршалла” для Африки, который создаст условия для того, чтобы мигранты оставались в своих странах.

Варианты

Уже сейчас понятно, что ни одна из сил не наберет большинства мест и придется договариваться о формировании коалиции. Самым плохим сценарием могло бы быть объединение “Движения 5 звезд” с “лагерем Берлускони”. Но, если по миграционному вопросу их позиции похожи, то по другим — резко расходятся.

Такие популистские меры, как резкое снижение налогов на бизнес, а также предоставление безусловного дохода до 780 евро в месяц всем “желающим искать работу” уже были раскритикованы Берлускони и компанией. Главный аргумент состоит в том, что они потянут слишком большие расходы бюджета, который и так имеет огромный дефицит. То есть, с «Движением 5 звезд» никто объединяться не будет и оно, как и в нынешнем созыве итальянского парламента, будет в оппозиции.

В связи с этим очень вероятен германский сценарий, по которому сформировалась коалиция в ФРГ: когда право- и левоцентристы объединились и договорились сформировать совместное правительство.

Ренци и Берлускони - опытные политики, и знают, как идти на компромиссы. Кроме того, нужно отметить, что сам Берлускони из-за уголовных дел не может больше занимать постов в правительстве. Это снимает потенциальное противоречие вокруг фигуры премьера. Очень вероятен сценарий, когда правительство снова возглавит Ренци.

Так ли все плохо

За исключением Демократической партии, все лидеры предвыборной гонки в Италии являются сторонниками России. Представители и «Движения 5 звезд», и «Лиги Севера» не раз высказывались в поддержку политики, которую проводит Россия, и даже посещали оккупированный Крым. Да и сам Берлускони давно известен дружбой с Путиным. QHA детально писало об их сотрудничестве.

Но, при всей своей пророссийской заангажированности, Берлускони и его команда, особенно в союзе с Демократической партией, могут оказаться не такими уж и опасными, особенно в ближайшие год-два. Россия, да и в целом Восточная Европа, — это отнюдь не то, что сейчас волнует итальянцев. Новое правительство будет вынуждено заниматься внутренними проблемами и меньше времени уделять внешней политике. Уже сейчас главным приоритетом итальянского МИД является урегулирование ситуации в Ливии. Неожиданно, там Италия оказалась одним из ключевых внешних игроков. И эта тенденция будет только усиливаться. Даже если и появятся новые призывы снять с России санкции, то они будут иметь дежурный характер, без реальных попыток это сделать.

Роман Кот, QHA


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