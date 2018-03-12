Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018 12.03.2018, 9:22

Спортсменка победила в лыжной гонке на 15 км свободным стилем.

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото на Паралимпийских играх среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения, сообщает БелТА.

Спортсменка победила в лыжной гонке на 15 км свободным стилем.

На финише белоруска показала результат 49 мин. 11,7 сек. Второе место заняла украинка Оксана Шишкова - 49 мин. 19,5 сек. Бронзовым призером стала россиянка Михалина Лысова - 52 мин. 29.2 сек.

В гонке на 15 км опытная белорусская лыжница Ядвига Скоробогатая заняла пятое место.

Для Светланы Сахоненко это уже вторая медаль на текущих Паралимпийских играх в Пхенчхане. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.

Вторую серебряную медаль на Паралимпийских играх завоевал белорус Юрий Голуб в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения. Ранее он стал вторым в биатлоне в спринте на 7,5 км.

В активе белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане уже 6 медалей (1 золотая, 3 серебряных, 2 бронзовые), белорусская команда занимает девятое место в медальном зачете.