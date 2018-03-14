Великобритания высылает 23 российских дипломата 9 14.03.2018, 15:46

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Тереза Мэй

Фото: Getty Images

(обновлено) Об этом заявила Тереза Мэй во время выступления в парламенте.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в среду в парламенте и заявила о мерах против России в ответ на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери.

По словам Мэй, Великобритания примет срочные меры по предотвращению распространения шпионской сети и прервет все дипломатические контакты между странами. Будут высланы 23 российских дипломата. На то, чтобы покинуть страну, правительство дает им неделю.

«Россия ответственна за этот отвратительный акт», — заявила Мэй. «Мы дали России время для обеспечения достоверного объяснения, они могли бы объяснить, как это вещество могло оказаться в Великобритании, в место этого они отреагировали с сарказмом и отрицали обвинения. Нет никаких сомнений, что российское правительство виновно в покушении на господина Скрипаля и его дочь. Встретить этот акт нужно очень твердо».

Мэй заявила что при продолжении агрессии, будут приняты еще более жесткие меры. «Весьма трагично, что Путин решил вести себя именно так».

Она также рассказала, что сегодня переговорила с Трампом, Макроном и Меркель. По ее словам, они поддерживают позицию Великобританию.

«После этого омерзительного акта, прежние отношения уже невозможны. Мы приостановим все двусторонние контакты, убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России».

Мэй обещает увеличить проверки перелетов и грузов. «Тем россиянам, которые хотят нам навредить я скажу — вам здесь не место».