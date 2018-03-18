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Президент уходит в отставку из-за покупки украшений

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  • 18.03.2018, 11:48
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Фото: AFP

Глава Маврикия расплатилась за украшения не той карточкой.

Президент Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за финансового скандала. Она оставит свой пост 23 марта, сообщает AFP.

Гуриб-Факим обвинили в том, что она в личных целях воспользовалась банковской карточкой неправительственной организации Институт планеты Земля, главный офис которой находится в Лондоне. Она купила украшения и предметы роскоши на сумму более 25 тысяч евро.

Эту карточку президент Маврикия получила на покрытие расходов на поездки, связанные с ее деятельностью в НГО.

Гуриб-Факим утверждает, что воспользовалась карточкой по ошибке, а потраченные деньги сразу же вернула на счет Института планеты Земля. В организации подтвердили возвращение средств.

Гуриб-Факим была выбрана президентом Маврикия, островного государства в Восточной Африке, в июне 2015 года. Она является профессором органической химии и получила множество международных наград, включая премию Л’Ореаль-ЮНЕСКО для женщин в науке.


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