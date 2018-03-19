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Минчане собирают подписи за оповещение о проезде кортежей

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  • 19.03.2018, 19:02
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Появление на улицах кортежей сопровождается заторами из «гражданских» машин.

В сети появилась петиция, касающаяся в первую очередь жителей столицы. Именно в Минске чаще всего можно видеть различные кортежи. Зачастую их появление на улицах сопровождается заторами из «гражданских» машин. «Иногда сотрудник ГАИ перекрывает движение, а иногда включается так называемый „зеленый коридор“, — говорится в обращении. — За время ожидания скапливается большое количество машин». Составители предлагают способ сократить заторы, пишет «Онлайнер».

Составители петиции приводят пример: «Было перекрыто движение со второстепенных дорог по отношению к проспекту Независимости. Потому что ехал один автомобиль сопровождения и два представительских автомобиля. На этом все. На улице скопилось порядка 30—40 автомобилей, когда даже в часы пик их количество не достигает 20. Совсем другой разговор — когда нужно пропустить, например, колонну автобусов, перевозящих детей, — это не три авто. Почему должны нервничать сотни простых граждан?»

Авторы обращения выдвигают следующее предложение на обсуждение: «Запретить перекрытие мы, конечно, не сможем. Но требуем ужесточить отбор, не перекрывать и не включать „зеленые коридоры“ по малейшему поводу. Создать четкий список тех кортежей, для которых это будет действительно необходимо, обсудить его и потом закрепить в ПДД. Если нет возможности регулировать список, тогда обязательно заранее указывать место и время, где будет перекрыт проезд».


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