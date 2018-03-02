Ученые рассказали о полезных свойствах картофеля 5 2.03.2018, 18:43

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Шотландские ученые провели несколько глобальных исследований.

Вопреки всеобщему мнению о том, что картофель не очень полезен для здоровья, ученые находят все новые и новые его полезные свойства.

Картошка вареная кусочками или в мундире, пюре, жареная, запеченная - это самые популярные гарниры у украинцев. Но диетологи не устают повторять, что от картошки поправляются и кушать ее каждый день нельзя, пишет hronika.info.

Ученые имеют противоположное мнение и уверенно заявляют, что блюда из картофеля обязательно нужно включать в рацион питания и даже тем, кто страдает от ожирения.

Что полезного есть в картошке?

На 75% картофель состоит из воды, а в 100 г содержится всего 73 ккал, но из-за большого количества углеводов (14,2 г на 100 г), картошку не рекомендуется есть в большом количестве во второй половине дня, особенно людям с десятками лишних килограммов.

В картошке есть железо, кальций, магний, калий, натрий, фосфор, тиамин, рибофлавин, витамины группы В, К, С, РР, селен, холин, клетчатка, нуклеиновые кислоты и много других жизненно необходимых компонентов.

Чем полезен картофель?

Ученые одного из шотландских исследовательских университетов провели несколько глобальных исследований, в результате которых пришли к выводу, что регулярное употребление картофеля предупреждает риск развития инфаркта.

Также, исследователями было отмечено, что люди, которые каждый день хотя бы в один прием пищи едят картошку, реже остальных страдают от возрастных изменений в работе мозга, в том числе и от старческого слабоумия или, как называют этот недуг медики, деменции.

Более того, ученые убеждены, что картофель - универсальный продукт, которым можно заменить множество других групп продуктов. То есть, по их мнению, человек может длительное время есть одну картошку и от этого его здоровье не ухудшится.

Судя из информации, обнародованной шотландскими учеными в различных медицинских журналах, картофель нужно есть, причем не реже пяти раз в неделю. Единственное, что можно ограничить, так это количество растительного масла при жарке или запекании картошки или же сливочного - во время приготовления пюре.