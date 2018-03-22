«Если коммуналку сильно поднимут, придется сменить жилье» 3 22.03.2018, 8:09

Мнения белорусов, получивших новые «жировки».

Портал tut.by расспросил белорусов, во сколько им обходятся коммунальные блага и готовы ли они оплачивать их по стопроцентным тарифам.

В начале января Лукашенко подписал указ о плановом повышении коммуналки, которым установили предельно допустимые тарифы.

Установленный с 1 января тариф на услуги ЖКХ позволяет к середине нынешнего года достигнуть 100%-й оплаты основных услуг, кроме тепловой энергии, заявил ранее заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Многодетная семья: «Экономить на свете и воде пока не получается»

У минчанина Юрия Криштопа многодетная семья. Они с женой и тремя детьми живут в двухкомнатной квартире в Серебрянке. Несмотря на некоторые льготы, семья ежемесячно выделяет порядочную сумму на оплату коммунальных услуг.

— За февраль без учета электричества нам насчитали 74 рубля, — рассказывает отец многодетного семейства. — В январе сумма была меньше — 68 рублей. Конечно, такое подорожание не слишком ощутимо, потому что коммуналка у нас и так большая. У меня мама почти столько же платит за четырехкомнатную квартиру, сколько я за двухкомнатную площадью 50 квадратных метров.

Юрий говорит, что к сумме в жировке добавляется оплата в среднем за 300 киловатт электроэнергии.

— У нас нет лимитов на электричество и воду, потому что мы — многодетная семья, — поясняет мужчина. — У нас расчет ведется по одному тарифу, поэтому за перерасход мы не доплачиваем.

Самая дорогая строка в жировке у Юрия — это отопление. Плата за него составляет третью часть от всей суммы.

— За прошлый месяц нам начислили за отопление 26 рублей. Еще вес жировке добавляют услуги, которые начисляются на каждого прописанного жильца в квартире, ведь людей у нас много. Еще и отец прописан, — говорит Юрий. — Хотя некоторые услуги двум младшим детям обходятся пока бесплатно, так как им еще нет 7-ми лет. Они освобождены от платы за техобслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома и электроэнергию на работу лифтов. А у меня сыну еще и шести лет нет, а младшей дочке три.

Вместе с платой за электричество и интернет семья каждый месяц платит за услуги около 100 рублей.

— На интернет у нас социальный тариф, стоит 10 рублей, — рассказывает Юрий. — Коммуналка плюс все дополнительные платежи составляют примерно 15-ую часть от суммы общего дохода нашей семьи.

Мужчина говорит, что экономить на свете и воде у них пока не получается.

— Пока дети маленькие, это нереально, — уверен Юрий. — Воду никто не бережет, пользуется столько, сколько можно. Свет у нас больше горит, чем не горит, поэтому электричества расходуем много. Дети маленькие, где-то когда-то включенным оставлять приходится.

Арендующие «пустующую» квартиру: «Если коммуналку сильно поднимут, возможно, придется сменить жилье»

Больше всего выкладывать денег за жилищно-коммунальные услуги приходится тем, кто живет в квартирах, где никто не прописан. Татьяна с подругой сняла такую двушку в центре Минска.

— Нас хозяйка сразу предупредила, что в квартире никто не прописан и коммунальные платежи будут большие, особенно в отопительный сезон, — рассказывает Татьяна. — Но так как по расположению, комплектации и стоимости аренды нас все устраивало, то мы решили снять. Аренда стоит на двоих 300 долларов.

По словам девушки, коммуналка оказалась действительно большой.

— За февраль пришла жировка на 133 рубля. Говорили, что, вроде как понизили плату за отопление, но в этом месяце все равно сумма вышла больше, чем в январе, — почти 100 рублей, — отмечает Татьяна. — Летом мы платили по жировке в районе 60 рублей. Это без воды, электричества и газа.

Татьяна говорит, что за газ и вода у них выходят небольшие суммы суммы — до рубля. Хотя девушки и стиральной машиной пользуются.

— За электричество на двоих платим 30−40 рублей в месяц, — подсчитывает Татьяна. — Коммуналку мы тоже делим на двоих. Поэтому она составляет где-то 10% от моего дохода. Стараемся хоть немного экономить. К примеру, на воде — стираем вещи вместе, чтобы была полная загрузка машинки. Электричество тоже зря не тратим, собираемся лампочки заменить на энергосберегающие.

Девушка рассказывает, что приборов, которые тянут электроэнергию, у них достаточно.

— Холодильник, стиралка, два ноутбука, фены, свет. Но зато у нас на кухне нет никакой супер техники, типа блендера, мультиварки. Слышала, что последняя очень много электричества потребляет, — подмечает Татьяна. — Если коммуналка у нас намного возрастет, возможно это станет каким-то принципиальным фактором для выбора другого жилья.

Жители райцентра: «Сумма, которую мы отдаем, и так довольно велика»

В райцентрах зарплаты значительно ниже, чем в столице, зато коммуналка не отстает. Татьяна с мужем за трехкомнатную квартиру в городе Любань (райцентр на окраине Минской области — прим.ред.) в марте заплатили 62 рубля.

— У нас прописано четыре человека, но живем только мы вдвоем. Дети уже взрослые, переехали в Минск, — рассказывает женщина. — Дом у нас трехэтажный, лифтов, домофонов нет. В жировку входит и вода. В феврале мы израсходовали 2 куба холодной воды и 3 — горячей.

Дополнительно семья оплачивает газ, электричество, телефон и интернет.

— За 6 кубов природного газа мы отдали 1 рубль 97 копеек. За домашний телефон — 2 рубля 81 копейку. Электричества за месяц нагорело 102 киловатта, заплатили 14 рублей 62 копейки, — перечисляет Татьяна. — Интернет стоит 20 рублей.

Семья очень экономно расходует коммунальные блага.

— Во-первых, нас с мужем почти никогда не бывает дома, водой никто не пользуется. Во-вторых, вечером мы сидим в потемках, свет практически не включаем, он нам не нужен. Вот у моей коллеги — она тоже вдвоем с мужем живет в трехкомнатной квартире, уходит по 14−17 кубов воды. Она говорит, что, когда она дома, у нее в каждой комнате работает телевизор и горит свет. Но у них на электричество тарифы ниже, потому что стоит электроплита.

Женщина признается, что сумма, которую они отдают за коммунальные услуги, уже довольно велика для их с мужем семейного бюджета.

— Муж зарабатывает около 700 рублей и я — 400. Значит все платежи у нас тянут где-то 10 часть доходов, — считает Татьяна. — Еще мы помогаем сыну и платим два кредита.