закрыть
22 марта 2018, четверг, 16:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Стало известно, какая погода будет на День Воли

1
  • 22.03.2018, 13:01
  • 1,296

В Беларуси в выходные потеплеет.

Об этом сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Весна не торопится в Беларусь, и на этой неделе еще сохраняется зимний характер погоды с пониженным температурным режимом", - отметили синоптики.

В пятницу погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, по северной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно по северной половине республики пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 1-7 градусов, в южных районах при прояснениях местами до 9 мороза. Во второй половине дня будет от нуля до плюс 6.

В предстоящие выходные погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, ожидается вполне комфортная погода, и хотя по ночам еще будет подмораживать, в дневные часы воздух начнет постепенно прогреваться.

В субботу будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью прогнозируется от 2 до 8 мороза, в отдельных районах по востоку до 9-13 со знаком минус. Днем будет от нуля по востоку до плюс 7 по западу страны.

В воскресенье, 25 марта тоже без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2-9 мороза, в отдельных районах по юго-востоку страны - 10-12 градусов со знаком минус. Днем будет от плюс 2 по востоку до плюс 9 по западу страны.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип