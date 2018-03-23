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Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом

  • 23.03.2018, 10:45
Фото: vk.com/spb_today

Пострадали 18 человек, из них 10 детей.

Восемнадцать человек пострадали в ДТП, которое произошло утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель, сообщает посольство Беларуси в России.

По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. После столкновения автобус опрокинулся на бок.

Как сообщает ТАСС, всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 — дети. По информации медиков, в результате аварии пострадали десять детей и восемь взрослых.

По данным МВД, все пассажиры автобуса — жители Беларуси. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Посольство Беларуси в Москве следит за ситуацией вокруг ДТП в Псковской области и находится в контакте с представителями местных властей и экстренных служб.


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