Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом 23.03.2018, 10:45

Фото: vk.com/spb_today

Пострадали 18 человек, из них 10 детей.

Восемнадцать человек пострадали в ДТП, которое произошло утром в пятницу на 222-м км федеральной трассы Санкт-Петербург — Невель, сообщает посольство Беларуси в России.

По имеющейся информации погибших в ДТП в Псковской области с туристическим автобусом из Беларуси нет. 10 пострадавших доставлены в лечебные учреждения. Дипмиссия продолжает отслеживать ситуацию — Посольство Беларуси (@Embassybel) 23 марта 2018 г.

По данным пресс-службы УВД Псковской области, водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes, который ехал из Минска в Санкт-Петербург. После столкновения автобус опрокинулся на бок.

Как сообщает ТАСС, всего в автобусе находились 50 человек, из них 11 — дети. По информации медиков, в результате аварии пострадали десять детей и восемь взрослых.

По данным МВД, все пассажиры автобуса — жители Беларуси. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Посольство Беларуси в Москве следит за ситуацией вокруг ДТП в Псковской области и находится в контакте с представителями местных властей и экстренных служб.