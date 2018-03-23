Глава МИД Польши: Варшава готова пойти на компромисс в споре с Еврокомиссией 23.03.2018, 20:35

Депутаты от партии «Право и справедливость» предложили внести изменения в законы, реформирующие судебную систему.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава стремится достичь компромисса в споре с Еврокомиссией по поводу реформы польской системы правосудия. Он подчеркнул, что надеется на прекращение процедуры Еврокомиссии, предусматривающей санкции против Польши, передает «Радио Польша».

По словам министра, 22 марта депутаты от партии «Право и справедливость» предложили внести изменения в законы, реформирующие судебную систему. Он подчеркнул, что эти изменения соответствуют ожиданиям европейского органа:

«Еврокомиссия хочет, чтобы были опубликованы определенные судебные вердикты и введены определенные изменения. Парламент пошел навстречу и предложил внести эти изменения. Эти вердикты будут опубликованы. Они касаются законов, которые уже не действуют, поэтому они не будут иметь никакой силы. Однако, этот жест показывает, что, хотя мы считаем эти вердикты незаконными, мы готовы их опубликовать».

Отметим, что 22 марта в Сейм Польши поступил депутатский законопроект, предлагающий изменения в законе о судах общей юрисдикции и в законе о Верховном суде. Также депутаты предложили внести изменения в закон об устройстве и процедурах Конституционного суда, что позволит опубликовать в «Вестнике законов» три вердикта Конституционного суда 2016 года.