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ВОЗ насчитала в Думе 500 пострадавших с симптомами химического отравления

  • 12.04.2018, 18:10

Всемирная организация здравоохранения требует немедленного доступа к месту химической атаки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, агентство ООН) заявила о 43 погибших и 500 пострадавших в городе Дума в Сирии с признаками, схожими с отравлением токсичными химикатами. Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ, передает РБК.

«Примерно 500 человек попали в больницы с симптомами отравления токсичными химикатами. В частности, наблюдались признаки сильного раздражения слизистой, нарушения дыхания и работы центральной нервной системы», — сообщает организация, ссылаясь на данные своих партнеров по программе Health Cluster.

Более 70 человек, укрывшихся в подвалах, погибли. Смерть 43 из них связана с симптомами, похожими на возникающие при воздействии высокотоксичного химиката. «Два медучреждения, по сообщениям, также пострадали от этих атак», — отмечает ВОЗ.

«Организация требует немедленного доступа к месту атаки для предоставления медицинской помощи пострадавшим и оценки их состояния», — заявил заместитель директора ВОЗ Питер Салама.

Ранее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) заявила, что в ближайшее время направит в Думу своих инспекторов. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в городе уже не ведутся бои и он контролируется сирийской армией и российской военной полицией. «Если нужны будут гарантии безопасности инспекторов ОЗХО, то они будут предоставлены», — заверил министр. Лавров также отметил, что российские специалисты не обнаружили в Думе следов применения химического оружия.

США считают, что в городе имело место именно оно. Ответственным за атаку президент США Дональд Трамп назвал сирийского диктатора Башара Асада.


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