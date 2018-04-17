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СМИ: По авиабазам Асада в Сирии нанесен ракетный удар

  • 17.04.2018, 7:59
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Согласно сообщениям, одной из целей была авиабаза в Дамаске, которая занята военными РФ.

Государственное информационное агентство Сирии SANA заявило о новом ракетном ударе по территории Сирии.

Согласно сообщению, три ракеты якобы были выпущены по военной базе сирийского диктатора Башара Асада Шайрат в районе города Хомс, а также по стратегической авиабазе Дамайр в восточной части Дамаска, которая предположительно занята военными РФ, участвовавшими в освобождении Восточной Гуты.

В свою очередь, информационный портал Al Masdar пишет, что ракетный обстрел авиабазы был проведен ВВС Израиля.

Al-Mayadeen News пишет, что сработала ПВО и несколько ракет были сбиты.

Reuters сообщает, что представитель Пентагона Эрик Пахон уже заявил, что армия США сейчас не проводит военных операций в Сирии. Также агентство отмечает, что, отвечая на вопрос о возможной атаке, израильский военный представитель сказал: "Мы не комментируем такие сообщения".

14 апреля 2018 года США с союзниками нанесли удары по объектам режима диктатора Башара Асада в Сирии в ответ на химатаку в Думе 7 апреля, где погибли от 70 до 150 человек.


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