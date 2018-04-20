Кубок федерации: Саснович и Шмидлова откроют противостояние Беларуси и Словакии 20.04.2018, 22:50

Александра Саснович

Фото: Chris Hyde/Getty Images

Матч состоится завтра на корте «Чижовка-Арены» и начнется в 13:00.

В преддверии стартового матча плей-офф Мировой группы Кубка федерации Александра Саснович поделилась ожиданиями от поединка с застрельщицей сборной Словакии Анной Шмидловой.

"Мы со Шмидловой часто пересекались на юниорских турнирах. Помню, что смогла обыграть ее в Бухаресте два года назад. Я проигрывала со счетом 2:5 в третьем сете, но смогла вырвать победу — 7:5. Меня ждет сложный поединок. Теперь мы будем играть в закрытом помещении на моем любимом покрытии. Я верю в собственные силы. Мне нравится выступать в составе сборной Беларуси. Моя цель — выиграть как можно больше матчей", — сказала Александра в блиц-интервью официальному сайту Кубка Федерации.

Саснович и Шмидлова откроют противостояние сборных Беларуси и Словакии и выйдут на корт "Чижовка-Арены" завтра, 21 апреля, в 13.00.