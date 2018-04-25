Что произошло в Армении и что нужно делать россиянам 1 Алексей Навальный

25.04.2018, 17:58

2,485

Фото: photolure.am

Должен же где-то звучать голос, что все происходящее — бред.

Позавчера премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку — его вынудили это сделать люди, протестующие на улицах. Они десять дней митинговали (и продолжают это делать сейчас, требуя назначить нового главу правительства, который их устроит), потому что Саргсян отказался отдавать власть и после двух законных президентских сроков решил остаться на третий.

А у нас что? Путин руководит страной уже пятый срок, и первый месяц его нового президентства больше всего запомнится нам абсурдной, тупой, приносящей только вред войной с интернетом. Решили заблокировать мессенджер Телеграм, потому что спецслужбы не могут получить к нему доступ, а попутно поотключали целые куски интернета: сайты, приложения, сервисы; нанесли огромный ущерб бизнесу.

Ну да, у Путина, конечно, есть какая-то реальная поддержка, а с помощью пропаганды и фальсификаций он раздул этот пузырь до 76% — но остальные-то все равно есть. Тем не менее, он решил править так, как будто нас, остальных людей, которые за него не голосовали и с такой политикой не согласны, вообще не существует. Как будто мы пустое место, лишены всех гражданских прав и должны молчать, никак свое мнение не выражая.

Но нас-то — тех, кто не голосовал — 53 миллиона человек. И должен же где-то звучать наш голос, что все происходящее — бред.

Сейчас мы можем напомнить о себе, выходя на улицы. Только так и никак иначе теперь можно заставить эту власть хоть немного задуматься о том, что в России есть и другие граждане. Для них важна свобода информации. Для них важно развитие интернета. Они считают, что на высоких технологиях мы заработаем больше, чем на нефти и газе.

Пока мы остаемся дома, мы делаем подарок Путину. Мы поощряем Роскомнадзор, цензуру, олигархов, коррупционеров. Всех. Они ведь каждый раз после того, как сделают какую-то гадость или украдут очередной миллиард, потом смотрят на нас: ну как, стерпят? Пойдут наконец-то на улицу выражать недовольство или снова будут молчать и находить себе причины остаться дома?

5 мая мы проводим по всей стране акции протестов тех, кто не готов молча терпеть путинские мракобесие, коррупцию, уничтожение интернета и свободы слова и просто ежедневный идиотизм чиновников. Это всё делает нашу жизнь хуже, а нас беднее.

Если вы остаетесь дома, то голосуете за то, чтобы Россия становилась всё более отсталой страной без перспектив.

Если вы выходите — вы настоящий гражданин, патриот и ваши дети будут гордиться вами. Вот ссылка на группы акции во всех городах. Найдите, присоединитесь. Приведите друзей.

5 мая выходят те, кто отказывается считать себя безмолвным и бесправным существом.

Алексей Навальный, navalny.com