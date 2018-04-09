«Посылка доставлена»: Британия перехватила послание после отравления Скрипаля 6 9.04.2018, 14:34

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Фото: Getty Images

Сообщение предназначалось официальному лицу в Москве.

Спустя короткое время после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ВВС Великобритании перехватили таинственное сообщение с текстом "Посылка доставлена", адресованное некоему московскому чиновнику.

Об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, британская газета The Times.

Газета Sunday Express уточняет: это послание входило в пакет, подготовленный британской разведкой и продемонстрированный союзникам Великобритании, после чего десятки российских шпионов и дипломатов были изгнаны из целого ряда стран.

Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе, состоявшемся 22 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила союзникам информацию о химической атаке в Солсбери, ответственность за которую Лондон возлагает на Россию.

Мэй сообщила, что специалистам из научного центра минобороны в Портон-Дауне удалось идентифицировать химическое вещество, "использовавшееся как часть группы нервно-паралитических веществ "Новичок".

В итоговом заявлении саммита выражается солидарность с Лондоном и подтверждается готовность помочь Великобритании в расследовании инцидента. Позже стало известно о высылке российских дипломатов из стран ЕС,а также США, Австралии, Украины и др.

Содержимое досье, представленного Терезой Мэй, до сих пор не обнародовано, однако Sunday Express со ссылкой на инсайдеров, видевших разведданные, пишет, что аналитики Королевских военно-воздушных сил, базирующихся на на юге Кипра, 4 марта перехватили два сообщения.

Одно из них было отправлено из Сирии "официальному лицу" в Москве и содержало фразу "Посылка доставлена", а также информация о том, что "двое совершили успешный выход".

В министерстве обороны Великобритании отказались подтвердить эти заявления, чтобы не нанести ущерб следствию по данному делу.