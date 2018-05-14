Почему вход на «Ночь музеев» в Минске стоит так дорого 1 14.05.2018, 20:07

Во многих странах плату за вход в этот день делают символической или не берут денег вовсе.

В эти выходные по всему миру пройдет акция «Ночь музеев», когда галереи продлевают режим работы до глубокой ночи и предлагают развлекательную программу. Во многих странах плату за вход в этот день делают символической или не берут денег вовсе. А вот в музеи Минска вход обойдется в 15 и даже 17 рублей. Tut.by поинтересовалcя, почему цены получились такими высокими.

«Ночь музеев» в 2017 году. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Исторический музей: «Не думаю, что 17 рублей за все — это так уж дорого»

Заведующая отделом музейных коммуникаций национального исторического музея Екатерина Долинская рассказывает, что за 13 лет участия в акции «Ночь музеев» бесплатным вход в исторический музей был всего несколько раз.

— Тогда мы хорошо выполняли финансовый план и могли позволить такой подарок для посетителей. Нужно понимать, что мы несем определенные финансовые обязательства перед государством. И, к сожалению, в отличие от западных музеев, мы должны ежегодно вносить в казну определенную сумму, и она немаленькая.

В этом году в стоимость билета (17 рублей) входит не только постоянная экспозиция исторического музея и их собственная программа, но и посещение коммерческой выставки графики Сальвадора Дали «Божественная комедия».

— Выставка хорошая, но что такое коммерческая выставка? Это не наши деньги. Мы не имеем права снижать ее стоимость вообще. Мы обязаны рассчитаться с хозяевами по той цене, которая установлена в договоре. А это 10 рублей для взрослых, 8 — для студентов и 5 — для школьников.

Выходит, за саму «Ночь музеев» берут только 7 рублей. К тому же, говорит Екатерина, в стоимость билета входит и посещение Музея природы и экологии. А вот посещение дворика будет бесплатным (там можно послушать концерт с участием Nite Nite Nite, Combo Colombo, Jingle Band, посмотреть мастер-классы от ремесленников, купить что-нибудь там же или в точке продажи дизайнерских футболок от Цеслера).

— Если собрать все это вместе, не думаю, что это так уж дорого. Думаю, что те, кто любит наш музей, придет к нам.

Музей Азгура (15 рублей): «Очень хорошо, если выйдем в ноль»

Директор музея-мастерской Заира Азгура Оксана Богданова говорит, что вопрос о ценообразовании журналисты задавали ей еще в 2010 году. С тех пор ее ответ не изменился.

— Скажите, мне раскрывать коммерческую тайну и рассказывать о гонорарах тех, кто будет работать? Я вам хочу только одно сказать: очень хорошо, если по затратам мы выйдем в ноль. Когда Министерство культуры найдет спонсоров, которые смогут покрыть гонорары, затраты на оборудование, транспортные и прочие расходы, тогда мы будем делать «Ночь музеев» с величайшим удовольствием бесплатно.

Международная акция пройдет уже в эти выходные во многих, не обязательно музейных, пространствах.

«Ночь музеев» в Национальном художественном музее — от 10 рублей;

«Ночь музеев» в музее-мастерской Азгура — 15 рублей;

«Ночь музеев» в ОК16 — 15 рублей;

«Ночь музеев» в галерее «Арт Беларусь» — от 2 до 4 рублей;

«Ночь музеев» в культурном центре «Корпус» — 2 рубля.