Курс белорусского рубля определяется в Москве Владимир Тарасов, «Белрынок»

16.05.2018, 9:59

Политика Кремля может привести к росту инфляции и ослаблению курса белорусской валюты.

Еще не успели затихнуть на валютном рынке Беларуси волнения, вызванные скачками курса российского рубля в апреле, как в России возникла новая угроза для нашего рубля: новые поручения президента РФ Владимира Путина новому правительству.

Президент России оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства, но поставил перед тем новую задачу: вывести страну за шесть лет на пятое место по величине ВВП в мире, увеличить уровень благосостояния россиян опережающими инфляцию темпами и даже обеспечить положительный прирост населения. Перед этими задачами меркнет поручение Лукашенко повысить заработную плату в стране до 1 тыс. BYN. Но у поручений президентов есть нечто общее. Во-первых, это невыполнимость. Во-вторых, это угроза финансовой стабильности, которую таят в себе оба поручения. Дело в том, что для решения поставленных задач требуются увеличить объемы финансирования экономики из бюджета, что может привести к росту инфляции и ослаблению курсов рублей.

Нужны дополнительно 8 трлн. RUB

Новые задачи правительства РФ сформулированы в указе Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Некоторые из них выглядят совершенно фантастически. В частности, предстоит обеспечить устойчивого естественного роста численности населения страны, ожидаемую продолжительности жизни до 78 лет, устойчивый рост доходов граждан и пенсий выше уровня инфляции, снизить в два раза уровня бедности, улучшать жилищные условия не менее 5 млн. семей ежегодно. Ставка по ипотеке должна снизиться до уровня менее 8%, а объем жилищного строительства должен достичь не менее 120 млн. квадратных метров в год.

Это социальные требования. Есть еще и экономические, среди которых стоит обратить внимание на вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.

Последнее требование несколько напоминает поручение Лукашенко повысить зарплату при соответствующем росте производительности труда. Причем, как выяснилось, главным в этом поручении было именно соответствие производительности, а вовсе не увеличение зарплаты. Точно так же и правительство России может выбрать себе ориентир инфляцию в 4%, и ограничится его выполнением, заявив, что выполнить остальные поручения не удалось, так как это привело бы к росту цен.

В Беларуси данная проблема была решена неожиданным образом: правительство отказалось от выполнения поручения правителя. Сделано это было, скорее всего, по тайному согласию и с одобрения Лукашенко. Существует вероятность, что по такому же сценарию будут развиваться и события в России, хотя там ситуация сложнее. Скорее всего, курс российского рубля попадет в новую зону неопределенности и волнений, которые будут экспортированы и в Беларусь.

Можно не сомневаться, что именно так правительство и попробует поступить, потому что в последние годы инфляция ниже 4% стали для Банка России и правительства чем-то вроде священной коровы. Они обеспечили выполнение этого показателя за счет сокращения реальных доходов населения в 2014 году на 0,7%, в 2015 году – на 3,2%, в 2016 году – на 5,9%, а в 2017 году – на 1,7%. В 2018 году доходы населения начали расти, но не вследствие развития экономики, а из-за увеличения бюджетных расходов в связи с выборами президента РФ.

Поэтому можно ожидать, что правительство России будет стараться действовать по белорусскому сценарию, то есть саботировать поручения Владимира Путина, делая при этом вид, что выполняют их. В частности, увеличивать пенсии планируется за счет подъема возраста выхода на пенсию. Но если в Беларуси подобная деятельность осуществлялось с молчаливого одобрения президента, то в России президент, похоже, такого согласия не давал, и серьезно настроен на выполнение своих поручений.

Разница между двумя странами и правителями видна на примере жилищного строительства. Так, в Беларуси в 2017 году было введено в эксплуатацию жилья на 11,5% меньше, чем в 2016 году (по площади). А количество построенных квартир сократилось на 5,8 тыс. и составило всего 43,1 тыс. Правда, правительство начало реализацию программу адресной поддержки жилищного строительства людьми, стоящими на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, но объем кредитных ресурсов ограничен. В целом на 2018 год запланировано выделить всего около 600 млн. BYN банковских ресурсов. Этого хватит на строительство менее 10 тыс. квартир.

В России все по-другому. В 2017 году объем выданных кредитов в сфере жилищного строительства увеличился на 37,2% по сравнению с 2016 годом и составил 2 трлн. RUB. Было выдано 1,1 млн. кредитов. Росту объемов кредитования способствовало не только снижение ключевой ставки Банка России, но и различные программы поддержки жилищного строительства. Бум продолжается и в текущем году. В марте 2018 года было выдано 118,7 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов, в 2 раза больше, чем в марте 2017 года.

Судя по этому примеру, правительству России под давлением президента все же придется реально увеличить объемы бюджетного финансирования социальной сферы и экономики, что будет постоянно вызывать угрозу роста инфляции и ослабления российского рубля.

Курс белорусского рубля занижен российским Минфином

Многое зависит от того, где правительство РФ возьмет средства для выполнения программ президента. Если оно изыщет ресурсы за счет сокращения других социальных расходов, то финансовый рынок страны останется стабильным, но поручение президента выполнено не будет.

Пока планируемые источники финансирования выглядят не менее фантастическими, чем поручения Владимира Путина. На реализацию программы за 6 лет планируется выделить из государственного бюджета РФ 25 трлн. RUB, причем пока определены источники получения 17 млрд. RUB, то есть где взять 8 млрд. RUB еще не ясно. Расчет сделан на дополнительные доходы от роста экономики благодаря каким-то новым мерам по ее развитию, кроме того, предполагается получить 1,2 трлн. RUB за счет налоговых изменений, и еще 1,2 трлн. RUB за счет каких-то общесистемных мер.

До 1 октября текущего года правительство РФ должно подготовить Основные направления деятельности и прогноз экономического развития страны на период до 2024 года. В этих документах предполагается запланировать какие-то экономические реформы и определиться с источниками средств. Проведение реформ маловероятно, так как в правительстве и Банке России остались те же люди, которые управляли экономикой последние годы. Они сделали ставку на привлечении иностранных инвестиций, что в текущих условиях сомнительно. Но других идей у них, похоже, нет.

Поэтому в реальности правительству РФ придется поддерживать экономику другими способами. Один из них – это искусственное ослабление российского рубля. Это одновременно пополнит и рублевые доходы предприятий (экспортеров), и бюджет, и поддержит российские предприятия на внешних рынках. Собственно, такая стратегия осуществляется уже сейчас. За I квартал 2018 года доходы от экспорта России выросли по сравнению с I кварталом 2017 года на 16,7 млрд. USD, а Минфин скупил 13,3 млрд. USD. То есть, российский рубль искусственно ослаблен. Если бы не действия Минфина, курс доллара сейчас находился бы в интервале 40-50 RUB/USD.

Действия российского Минфина непосредственно влияют и на Беларусь. Если бы Россия не осуществляла искусственное занижение курса своего рубля, то доллар США сейчас стоил бы около 1,5 BYN/USD. Получается, что и курс белорусского рубля занижен российским Минфином!

Более того, в связи с новыми санкциями Минфин заинтересован в увеличении поддержки экспортеров, то есть в дополнительном ослаблении российского рубля. В апреле его курс опустился примерно на 10% против доллара и евро, и Минфин этому не препятствовал. Эти действия привели к росту курса доллара против белорусского рубля выше уровня в 2 BYN/USD. можно ожидать, что и в будущем уровень курса белорусского рубля будет определяться не столько политикой правительства Беларуси, сколько политикой правительства России. Поэтому жителям Беларуси стоит следить за выполнением поручений Владимира Путина правительству РФ более внимательно, чем за указаниями Александра Лукашенко. От российского президента уровень благосостояния белорусов, похоже, зависит больше…

Владимир Тарасов, «Белрынок»