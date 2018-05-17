Нацгвардия Украины получила первые 500 гранатометов из США 2 17.05.2018, 18:45

На вооружение украинской Нацгвардии поступило 500 американских гранатометов RSRL-1.

США передали Нацгвардии Украины первую партию ручных противотанковых гранатометов RSRL-1.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«40-миллиметровый комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельная дальность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов», — написал министр, указав, что «новое мощное современное оружие встало на защиту Украины».

По словам Авакова, это было сделано в рамка стратегии развития ведомства.

Он также отметил, что МВД Украины разработало специальную программу, чтобы обучить нацгвардейцев пользоваться новым оружием.