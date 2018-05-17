Нацгвардия Украины получила первые 500 гранатометов из США

Нацгвардия Украины получила первые 500 гранатометов из США2
- 17.05.2018, 18:45
На вооружение украинской Нацгвардии поступило 500 американских гранатометов RSRL-1.
США передали Нацгвардии Украины первую партию ручных противотанковых гранатометов RSRL-1.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
«40-миллиметровый комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельная дальность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов», — написал министр, указав, что «новое мощное современное оружие встало на защиту Украины».
По словам Авакова, это было сделано в рамка стратегии развития ведомства.
Он также отметил, что МВД Украины разработало специальную программу, чтобы обучить нацгвардейцев пользоваться новым оружием.