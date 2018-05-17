Самый высокий белорус ищет невесту 3 17.05.2018, 22:15

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Самый высокий белорус живет сегодня в деревне Клайши на Гродненщине.

Рост Вадима Заянчковского – 216 см, а размер стопы – 52-й. Ему 22 года и после окончания университета в Гродно он работает зоотехником.

Как выглядит жилье самого высокого человека, где он покупает одежду и обувь, и как сдавал на права? Смотрите в видеосюжете «Белсата».

Вадим – очень трудолюбивый и спокойный парень, но еще не нашел ту, которая разделит с ним жизнь. Просьба к девушкам, которым понравился наш герой, и всех, кто имеет на примете пару для нашего героя: пишите на наш электронный адрес koznyznas@gmail.com, и «Белсат» даст вам номер его телефона.