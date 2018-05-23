Великобритания присоединилась к критике «Северного потока-2» 2 23.05.2018, 21:10

Министр иностранных дел Великобритании осудил «разъединяющий» Европу план строительства газопровода.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил "разъединяющий" Европу план строительства газопровода "Северный поток 2", идущего из России в Германию, отметив, что проект может увеличить зависимость европейских потребителей от российского государства.

Как сообщает The Guardian, об этом говорится в письме Джонсона британским парламентариям, передает “Голос Америки”.

В частности, Джонсон отметил, что энергобезопасность должна основываться на том, что единственный поставщик не должен иметь монопольного контроля.

Глава МИД также отметил, что ЕС имеет право изменить собственные директивы, чтобы обеспечить равную конкуренцию между трубопроводами и обязать Германию разрешить использовать трубопроводы для нерусского газа.

Хотя Джонсон в письме не призывает прекратить проект, он отмечает, что Великобритания решительно поддерживает Украину по этому вопросу.

Как отмечает The Guardian, Великобритания, внимание которой ранее было приковано к Brexit, до сих пор не выражала решительной позиции в отношении "Северного потока-2".