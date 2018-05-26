Европа укротила «Газпром» 3 26.05.2018, 17:19

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Теперь клиенты «Газпрома» с долгосрочными контрактами получили право требовать снижения цен.

Европейская комиссия урегулировала свой длившийся семь лет спор с «Газпромом» по вопросу его монополии, пишет журналист Леонид Бершидский для bloomberg.com.

Это было необходимо, чтобы пойти на уступки, но избежать штрафов. Восточноевропейские критики российского газового монополиста могут сказать, что Европа сдалась, однако разрешение спора, о котором объявили в четверг, показывает, что газовую компанию обезвредили, и она больше не представляет угрозы для европейской энергетической безопасности.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) потребовала от американских компаний Apple и Google заплатить штрафы на миллиарды долларов. Некоторые клиенты «Газпрома», такие как польский государственный нефтегазовый гигант PGNiG, выступают за то, чтобы с российской компанией обошлись точно так же. PGNiG и прочие утверждают, что «Газпром» следует наказать за многолетние злоупотребления на рынке, и что любые компромиссы с российской корпорацией будут лишь способствовать достижению ее конечной цели — монополизировать газовый рынок Центральной Европы и усилить российскую власть и влияние.

Однако Вестагер предложила иное решение, которое, по ее словам, будет полезнее для энергетического рынка, чем карательные меры.

«Газпром» оставил свои попытки наказывать покупателей, перепродающих его газ за рубежом. Многие считали такую практику газового гиганта выкручиванием рук.

С 2014 года, когда Украина стала покупать российский газ у Словакии, а ЕС встал на ее сторону, стало ясно, что такая тактика обречена. Но урегулирование спора дало и другой результат. Теперь «Газпрому» придется компенсировать нехватку соединительных трубопроводов в Болгарии и трех прибалтийских странах, разрешив потребителям покупать газ по более низким ценам, устанавливаемым для других государств, и доставляя его в эти четыре страны.

Теперь клиенты «Газпрома» с долгосрочными контрактами получили право требовать снижения цен, если они платят больше, чем западноевропейские потребители с конкурентными рынками.

Российский поставщик согласился и на ряд других условий, включая отказ от любых компенсаций за отмену проекта «Южный поток». Этот трубопровод, по которому планировалось перекачивать газ из России в Австрию через Болгарию, Венгрию и Словению, почил в бозе в 2014 году после вмешательства ЕС, который потопил это соглашение.

Кроме того, «Газпром» дал согласие на пристальный надзор со стороны ЕС сроком на восемь лет, и теперь Евросоюз будет выступать арбитром в любых спорах. Вестагер и ее преемники смогут оштрафовать компанию на сумму до 10% от ее доходов во всем мире, если она нарушит условия урегулирования спора.

Если «Газпром» намеревался монополизировать газовые рынки Восточной и Центральной Европы, то теперь эта цель для него недостижима. Восточноевропейские страны ищут новые источники газовых поставок. Например, Польша и Литва смогут получать сжиженный природный газ из США и других стран, если «Газпром» решит прекратить поставки. Но в результате урегулирования спора такое решение российского гиганта будет для них единственной основательной причиной для использования альтернативных поставок. «Газпром» не сможет поднимать цены выше тех, которые устанавливают рыночные силы в Германии или Италии, где Россия является лишь одним из нескольких поставщиков газа.

Теоретически «Газпром» может пробить себе дорогу к монополии. Другие источники поставок, в основном голландские и норвежские, постепенно истощаются. Но прежде чем Россия сумеет занять их место, на рынке могут появиться новые ресурсы. Газовые месторождения открыты в Средиземноморье. В случае восстановления стабильности на Ближнем Востоке у Европы могут появиться дополнительные источники и поставщики. Со временем Соединенные Штаты смогут поставлять более дешевый СПГ. Даже сегодня энергоресурсы из США стоят всего на 20 процентов дороже трубопроводного газа из России. Это недостаточная разница для того, чтобы «Газпром» чувствовал себя в безопасности на среднесрочную перспективу.

В то же время, наверняка будет возрастать доля возобновляемых источников, которые в 2017 году установили рекорд, дав ЕС 30 процентов потребляемого там электричества (газ дал 20 процентов).

Положение у «Газпрома» непрочное. В любой момент европейские потребители могут стать ему нужнее, чем он им. Руководство компании понимает, что в Европе оно сталкивается с конкуренцией и сложной политической обстановкой. Из-за этого ему надо вести себя хорошо и предлагать такие цены, которые трудно перебить. Да и перебои в поставках теперь станут маловероятны, даже по геополитическим причинам.

Кроме того, существует внутренняя российская политика. В 2017 году «Газпром» заплатил налогов на 35,7 миллиарда долларов, что составляет почти 2,3 процента российского ВВП. Он также является крупным источником обогащения для некоторых приближенных президента Владимира Путина, которые получают прибыль от контрактов на строительство инфраструктуры. Устойчивость надоев от этой коровы зависит от ее способности поставлять как можно больше газа на европейский рынок, который в прошлом году обеспечил «Газпрому» более 57 процентов его прибыли.

ЕС разумно воспользовался своими рычагами влияния, чтобы создать равные условия на игровом поле. Урегулирование спора стало более важной и серьезной победой для Вестагер, чем штрафы, введенные против американских компаний информационных технологий, которые не хотят проводить коренные изменение в практике своей работы и подают на ЕС в суд, дабы тот изменил свое решение.