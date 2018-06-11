Белорусская лыжница Каминская будет выступать за Украину 11.06.2018, 19:36

Белорусская федерация лыжных гонок разрешила Каминской перейти к соседям без карантина.

Белорусская лыжница Валентина Каминская будет выступать за Украину, передает «Прессбол».

Белорусская федерация лыжных гонок разрешила Каминской перейти к соседям без карантина. Фото соответствующего документа предоставил «Прессбол»

Каминская была единственной урожденной белорусской лыжницей в составе нашей сборной на Олимпиаде в Пхенчхане. Тихонова, Сероносова и Кириллова – натурализованные россиянки.

В Пхенчхане Каминская стала 47-й в спринте, 70-й в гонке на 10 км и 45-й в гонке на 30 км. На Олимпиаде-2014 в Сочи лыжница заняла 46-е место в спринте.