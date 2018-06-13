Новое название Македонии вынесут на общенациональный референдум 13.06.2018, 10:11

Голосование состоится осенью.

Новое название Македонии - Республика Северная Македония - будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.

Об этом заявил македонский премьер-министр Зоран Заев, сообщает Balkan Insight.

"Теперь у нас есть большой шанс и мы должны его использовать, смело, потому что это единственный патриотический путь", - сказал Заев на пресс-конференции в Скопье.

"Мы получили справедливое соглашение... Благодаря этому решению мы укрепляем македонскую этническую и культурную идентичность, раз и навсегда", - добавил он.

Ожидается, что главы правительств Греции и Македонии на следующей неделе официально подпишут соглашение по урегулированию затянувшегося спора.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северную Македонию.

Спор о названии Македонии длился 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Из-за него длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Сразу после достижения соглашения в ЕС и НАТО заявили, что готовы к переговорам о вступлении с Македонией после изменения названия.