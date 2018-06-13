Видеофакт: На Гомельщине засняли «торнадо» 13.06.2018, 14:58

Песчаный вихрь появился в Ветковском районе.

11 июня между деревнями Светиловичи и Столбун на распаханном поле поднялся вихрь. Автомобилист, проезжавший мимо, заснял погодное явление на видео, сообщают «Сильные новости».

Песчаный вихрь возникает у поверхности земли в малооблачную, жаркую погоду, когда солнце сильно прогревает землю. Обычно вихрь имеет вертикальную ось вращения, а высота колеблется между 10 и 20 метрами. Просуществовать он может от нескольких секунд до двух минут. Несмотря на то, что скорость ветра вокруг может быть слабой, внутри вихря она достигает 8-10 м/с. От смерча и торнадо пылевой вихрь отличается тем, что не связан с облаками.