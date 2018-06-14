Оппозиция Греции инициирует вотум недоверия правительству из-за названия Македонии 14.06.2018, 16:38

Греческий парламент начнет рассматривать вотум недоверия сегодня вечером.

Глава греческой оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Митсотакис заявил в четверг, что инициирует вотум недоверия правительству из-за соглашения о переименование Македонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По словам Митсотакиса, мандат греческого правительства завершится на том, на чем и начинался - "на лжи".

"Последней каплей стало соглашение со Скопье.... Это плохая сделка с неприемлемой национальной уступкой: впервые Греция признает македонскую национальность и язык", - заявил оппозиционный лидер.

Ожидается, что греческий парламент начнет рассматривать вотум недоверия в четверг вечером и завершит в субботу.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северную Македонию.

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому длительное время блокировался вступление Македонии в ЕС и НАТО.