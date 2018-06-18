В Польше доходы фермеров растут быстрее, нежели других предпринимателей 4 18.06.2018, 15:44

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Фото: Pixers

В 2017 году доходы семей владельцев аграрных хозяйств в Польше выросли на 37%.

По данным главного Статистического управления Польши, за последний год доходы частных предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, росли быстрее, нежели во всех остальных отраслях экономики. Об этом передает «Радио Польша».

В 2017 году в семьях таких аграриев доходы на одного человека составил 1576 злотых (375 евро). По сравнению с предыдущим, 2016 годом, они выросли почти на 37% (424 злотых, т.е. на 100 евро). Польское статистическое управление утверждает, что причиной такого скачка роста доходов в семьях аграриев стал ежегодный рост доходов в фермерских хозяйствах, даже до 50%.

Кроме того, в прошлом году значительно увеличилось производство зерновых культур, молока, свинины, говядины и яиц, а одновременно выросли цены на сельскохозяйственную продукцию.