Украина и Польша подписали план сотрудничества между министерствами обороны 20.06.2018, 18:16

Польская сторона заверила в продолжении поддержки всех евроатлантических стремлений Украины.

Украина и Польша подписали план двустороннего сотрудничества между оборонным ведомствами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В Киеве заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко провел встречу с государственным подсекретарем Министерства национальной обороны Республики Польша Томашем Шатковским.

"Этот визит придаст новую динамику нашему стратегическому диалогу и позволит выработать новые планы нашего дальнейшего сотрудничества. Хотелось бы отметить огромную роль Польши в поддержке Украины в современных условиях, что является серьезным сигналом для нашего стратегического партнерства", - отметил Петренко.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, вопросы глобальной и региональной безопасности, состояния и перспективы военно-технического сотрудничества, результаты встречи глав оборонных ведомств Украины и Республики Польша в рамках проведения заседания САС НАТО на уровне министров обороны государств-членов НАТО и государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан, которое проходило в Брюсселе 7-8 июня.

Петренко отметил, что в Верховной раде рассматривается проект закона "О национальной безопасности Украины", который практически устанавливает в нормативном поле все прогрессивные и трансформационные процессы Украины, определенные в Стратегическом оборонном бюллетене.

Польская сторона заверила в продолжении поддержки всех евроатлантических стремлений Украины, а также ее усилий по защите независимости и территориальной целостности.

"Украина - это наш стратегический партнер", - подчеркнул Шатковский.