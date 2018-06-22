Игроки сборной Аргентины взбунтовались против тренера 3 22.06.2018, 9:59

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Хорхе Сампаоли

Фото: EPA

Футболисты требуют немедленной отставки Хорхе Сампаоли.

Футболисты сборной Аргентины попросили назначить другого тренера на последний матч группового этапа чемпионата мира против командой Нигерии, который состоится 26 июня в Санкт-Петербурге. В матче второго тура "альбиселесте" крупно проиграли хорватам (0:3) и серьезно осложнили себе задачу выйти в плей-офф, передает ТАСС.

Об этом сообщил телеканал Todo Noticias со ссылкой на источник в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). По словам источника, "сборная взбунтовалась". "Они [футболисты] не хотят, чтобы главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли руководил ими на последнем матче группового этапа с Нигерией", — цитирует телеканал своего информатора.

По данным журналистов, футболисты просят, чтобы на следующем матче тренером был помощник Сампаоли.

После матча с Хорватией Сампаоли принес извинения болельщикам за поражение и заявил, что тренерский штаб сборной намерен детально проанализировать прошедший матч и подготовиться к следующей игре.