Названы продукты, которые категорически нельзя смешивать с алкоголем 3 24.06.2018, 13:08

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Для здоровья важно знать не только меру в алкоголе, но и возможность сочетания с ним закуски.

Не всегда причиной недомогания является чрезмерное количество выпитого спиртного напитка. Зачастую проблемы со здоровьем возникают в результате неправильного сочетания алкоголя с определенными блюдами, подаваемыми в качестве закусок, пишет smak.ua.

Для большинства из нас признак отличного банкета – это качественный алкоголь и безупречная закуска. Но, к сожалению, такие обильные застолья заканчиваются, как правило, не самым лучшим образом, а именно плохим самочувствием, которое сопровождается несварением желудка, жутким похмельем и даже в некоторых случаях отравлением.

Давайте разберемся, какие продукты питания категорически нельзя совмещать со спиртными напитками?

Спелые грозди винограда

Они символизируют роскошь и изобилие и их лучше всего употреблять, как отдельный прием еды – в качестве самостоятельного перекуса. Ведь, если закусывать алкоголь виноградом, то в кишечнике начнется оживленный процесс брожения и организм быстро опьянеет, так как в первую очередь он примется усваивать виноград с немалым количеством содержащейся глюкозы, а уже после перейдет к спиртному.

Жирная и жареная еда

Он сама по себе является очень тяжелым продуктом питания, поэтому требует затяжного процесса переваривания, в то время как алкоголь, поступивший вовнутрь, не дождавшись своей очереди, начинает вызывать симптомы отравления всего организма.

Грибы

Грибы и алкоголь - это два несовместимых понятия, самая настоящая взрывная смесь. В компании с алкоголем, грибы начинают активно выделять яд, поражая печень и сердце. Токсические вещества моментально попадают в кровь и вызывают все то же отравление организма.

Кофе

Бодрящий крепкий напиток, который не рекомендуется употреблять после значительного количества выпитого спиртного. Кофе угнетает работу нервной и сердечно - сосудистой системы, которые после выпитого алкоголя и так чувствуют себя не на высоте. В результате такого союза повышается артериальное давление, учащается сердечный ритм и все это сопровождается повышенной нервозностью, вспыльчивостью и тревожностью.

Маринованные помидоры и огурцы, а также торты и шоколад

В сочетании с алкоголем эти все это дает сильную нагрузку на работу поджелудочной железы, почек и печени. Такие серьезные сбои могут пошатнуть здоровье организма и не в лучшую сторону.

Сладкие газированные напитки

Они являются неотъемлемой составляющей каждого торжества, так как большинство людей привыкло запивать алкоголь именно ими. Но, это делать категорически не рекомендуется, так как спирт раздражает слизистую оболочку кишечника и тем самым ускоряет процесс всасывания алкоголя, в результате чего наступает скорейшее опьянение и жуткое утреннее похмелье.

Самое главное при распитии спиртного соблюдать меру, как в выпивке, так и в закусках – тогда ничего страшного не случится. Будьте осторожны!