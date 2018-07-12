Солнечное затмение и пятница 13-е: где можно увидеть и чего ждать? 1 12.07.2018, 20:19

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В ближайшую пятницу, 13 июля, произойдет частичное солнечное затмение.

Смогут ли белорусы увидеть необычное явление, да ещё и в «мистический» день, и как это может сказаться на здоровье?

Астрономы Московского планетария сообщили, что в пятницу Луна закроет третью часть Солнца. Затмение начнётся в 04:48 (по минскому времени) в юго-западной части Индийского океана, а завершится в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой. Необычное явление можно будет разглядеть с территории Австралии, а также Антарктиды. Жители Северного полушария его не увидят, передает vgr.by.

Тем не менее медики предупреждают, что этот астрономический феномен может повлиять на самочувствие землян — особенно метеозависимых. Определённый дискомфорт могут испытывать страдающие эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоники. Специалисты рекомендуют за день до наступления солнечного затмения снизить физические нагрузки, а пятницу провести в спокойной обстановке.

К слову, частичное солнечное затмение не единственное необычное явление в этом месяце — в ночь с 27 на 28 июля в Восточном полушарии можно будет наблюдать самое длинное в XXI веке лунное затмение — фаза полного затмения продлится 1 час 43 минуты.