закрыть
12 июля 2018, четверг, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Солнечное затмение и пятница 13-е: где можно увидеть и чего ждать?

1
  • 12.07.2018, 20:19
  • 2,254

В ближайшую пятницу, 13 июля, произойдет частичное солнечное затмение.

Смогут ли белорусы увидеть необычное явление, да ещё и в «мистический» день, и как это может сказаться на здоровье?

Астрономы Московского планетария сообщили, что в пятницу Луна закроет третью часть Солнца. Затмение начнётся в 04:48 (по минскому времени) в юго-западной части Индийского океана, а завершится в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой. Необычное явление можно будет разглядеть с территории Австралии, а также Антарктиды. Жители Северного полушария его не увидят, передает vgr.by.

Тем не менее медики предупреждают, что этот астрономический феномен может повлиять на самочувствие землян — особенно метеозависимых. Определённый дискомфорт могут испытывать страдающие эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертоники. Специалисты рекомендуют за день до наступления солнечного затмения снизить физические нагрузки, а пятницу провести в спокойной обстановке.

К слову, частичное солнечное затмение не единственное необычное явление в этом месяце — в ночь с 27 на 28 июля в Восточном полушарии можно будет наблюдать самое длинное в XXI веке лунное затмение — фаза полного затмения продлится 1 час 43 минуты.


популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко