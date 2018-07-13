Видеофакт: Как в центре Минска затопило недавно отремонтированные улицы 2 13.07.2018, 21:37

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Сегодня в Минске разразился ливень и, как водится, затопил улицы в центре.

Недавно директор «Минской спадчины» Александр Кохан рассказывал, почему не увели водостоки под землю. По словам Кохана, чтобы сделать отвод под землю водосточной системы необходимо было проложить под землей на глубине от 1,4 до 2,5 метров сети ливневой канализации, пишет the-village.me.

— Представьте, какие котлованы тут нужно было выкопать! Так мы нарушили бы корневую систему деревьев. Кроме того, эти сети всех водосточных систем должны были бы свестись в некий коллектор, который находится под улицей, чтобы организовать централизованный сток.

Под улицей расположены другие действующие инженерные сети — водопровода, канализации, сети электроснабжения, которые пришлось бы в местах выхода ливневой канализации демонтировать и перекладывать. Возьмись строители за эти работы — пришлось бы прокладывать дополнительные сети для объектов, а на реконструкцию улицы понадобилось бы намного больше времени.

— Технически возможно все. Но трудоемкость и сроки реализации проекта тогда были бы увеличены на порядок. Поэтому было принято такое решение, которое существовало и раньше на данной территории. То есть у нас проложены лотки вдоль улицы Комсомольской, которые за счет естественного уклона будут собирать талые и сточные воды и выводить их в существую сеть ливневой канализации, которая проложена по улице Немиге.

Первый же большой ливень показал, как дешевое решение справляется с дождевыми потоками.

С порога здания МЧС ситуация выглядела так:

Люк-индикатор потопа на Немиге находится чуть выше, с ним все в порядке. А вот дальше по Революционной сейчас так. pic.twitter.com/0nFfKgZNCp — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 13 июля 2018 г.

Тем временем в Минске pic.twitter.com/PWMdy5Edtk — Чай з варэннем (@belteanews) 13 июля 2018 г.

Ситуация уже почти нормализовалась pic.twitter.com/OPrk4PSlFC — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 13 июля 2018 г.

Комментаторы иронизируют, что зато в городе подстрижены газоны и что можно пускать гондольеров. А цепи на столбиках нужны для того, чтобы во время сильных приливов хвататься за них: тогда потоком никого не унесет. И всего за полтора миллиона долларов Минску подарили маленькую Венецию.