закрыть
15 июля 2018, воскресенье, 17:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Дональд Трамп: Путин, вероятно, безжалостный человек

  • 15.07.2018, 13:18
  • 2,348

Президент США сравнил правителей России и КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин "вероятно – безжалостный человек". Так он высказался накануне своего саммита с российским лидером. Трамп сообщил британской газете Daily Mail в интервью, опубликованном 14 июля, о том, что намерен баллотироваться на следующих президентских выборах в США в 2020 году, добавив, что "похоже, все хотят меня".

Трамп находится в Британии в рамках своей европейской поездки, в ходе которой ранее он посетил Брюссель и участвовал в саммите НАТО, а затем отправится в Хельсинки на саммит с Путиным, который состоится 16 июля.

После того как интервьюер Пирс Морган назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "безжалостным диктатором", Трамп согласился с этим и сказал, что он имеет дело со многими лидерами, которые являются "довольно безжалостными людьми". На вопрос, считал ли он, что Путин беспощаден, Трамп сказал: "Я не могу сказать вам это... Я предполагаю, что он, вероятно, таков. Но я мог бы назвать других. Послушайте, если мы сможем ладить с Россией, это хорошо. Я его не знаю. Я встречался с ним пару раз, я встретил его на саммите "Большой двадцатки". "Я думаю, что мы, возможно, хорошо поладим", – добавил Трамп, имея в виду саммит с Путиным.

"Кто-то спросил: вы друзья или враги? Я сказал, что еще рано говорить, но сейчас я говорю, что мы конкуренты. Но для Соединенных Штатов, и честно говоря, для Великобритании, и других стран стоит уживаться с Россией и Китаем и другими странами... это хорошо, это не плохо. Это действительно хорошо".

На вопрос, хочет ли он вывести Соединенные Штаты из НАТО, Трамп ответил: "Я даже не знаю, почему вы задаете вопрос. У нас теперь гораздо более солидное НАТО, чем в течение многих лет". Некоторые западные союзники восприняли комментарии Трампа, в которых он требовал от НАТО увеличить свои расходы – или Соединенные Штаты "пойдут в одиночку", как угрозу выхода из Североатлантического союза.


популярное за неделю

Мнение

Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой