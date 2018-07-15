Дональд Трамп: Путин, вероятно, безжалостный человек 15.07.2018, 13:18

2,348

Президент США сравнил правителей России и КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин "вероятно – безжалостный человек". Так он высказался накануне своего саммита с российским лидером. Трамп сообщил британской газете Daily Mail в интервью, опубликованном 14 июля, о том, что намерен баллотироваться на следующих президентских выборах в США в 2020 году, добавив, что "похоже, все хотят меня".

Трамп находится в Британии в рамках своей европейской поездки, в ходе которой ранее он посетил Брюссель и участвовал в саммите НАТО, а затем отправится в Хельсинки на саммит с Путиным, который состоится 16 июля.

После того как интервьюер Пирс Морган назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "безжалостным диктатором", Трамп согласился с этим и сказал, что он имеет дело со многими лидерами, которые являются "довольно безжалостными людьми". На вопрос, считал ли он, что Путин беспощаден, Трамп сказал: "Я не могу сказать вам это... Я предполагаю, что он, вероятно, таков. Но я мог бы назвать других. Послушайте, если мы сможем ладить с Россией, это хорошо. Я его не знаю. Я встречался с ним пару раз, я встретил его на саммите "Большой двадцатки". "Я думаю, что мы, возможно, хорошо поладим", – добавил Трамп, имея в виду саммит с Путиным.

"Кто-то спросил: вы друзья или враги? Я сказал, что еще рано говорить, но сейчас я говорю, что мы конкуренты. Но для Соединенных Штатов, и честно говоря, для Великобритании, и других стран стоит уживаться с Россией и Китаем и другими странами... это хорошо, это не плохо. Это действительно хорошо".

На вопрос, хочет ли он вывести Соединенные Штаты из НАТО, Трамп ответил: "Я даже не знаю, почему вы задаете вопрос. У нас теперь гораздо более солидное НАТО, чем в течение многих лет". Некоторые западные союзники восприняли комментарии Трампа, в которых он требовал от НАТО увеличить свои расходы – или Соединенные Штаты "пойдут в одиночку", как угрозу выхода из Североатлантического союза.