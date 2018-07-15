Штурм поликлиники в Речице: врач ударила пациента 10 15.07.2018, 16:01

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Драка произошла в кабинете невролога.

Информационный портал «Речица. Без цензуры» выложил фото- и видеосъемки штурма кабинетов центральной районной больницы во время платного прохождения медкомиссии. Водители, педагоги, продавцы, охотники вынуждены много времени тратить на очереди, в результате возникают споры и конфликты, сообщает «Радыё Свабода».

«Дурдом» районного значения

12 июля в кабинете невролога произошла драка, во время которой врач ударила рукой пациента, который снимал конфликт на видео. Как утверждают читатели сайта на форуме, после этого пришлось вызвать милицию в здание поликлиники.

По сообщениям комментаторов, одним из самых «горячих» стал кабинет невролога Елены Шевченко, в очереди к которой нужно отсидеть полдня или даже больше. Даже сама врач призналась: ей страшно, так как в результате люди могут пойти на штурм — под дверью постоянная толкотня и ругань.

Елена Шевченко

Впрочем, недовольны ситуацией и сами врачи, которые признают, что такой «дурдом» имеет место только в Речице. Плановую медкомиссию одновременно проходят работники метизного завода, отдела образования, а также автолюбители и желающие легализовать оружие.

«Радыё Свобода» обратилось за разъяснением ситуации к Сергею Тананыкину, заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения Речицкого района. Он заявил, что это был исключительный случай, обычно медосмотр проходят спокойнее.

«К сожалению, это экстраординарный случай, который может возникнуть где угодно, не только в учреждении здравоохранения, и даже не столько, — сказал Тананыкин. — Пусть милиция сама занимается этим вопросом, по крайней мере пока я не знаю ни результатов этого дела, ни каким образом события будут развиваться дальше».

Причины ажиотажа

Посетители говорят, что к самим врачам претензий не имеют. Наоборот, они восхищены выдержкой и терпением медиков. Виновными они считают государственные организации, которые пытаются одновременно втиснуть сотрудников в один график.

«Разные причины, в том числе касающиеся графика по предприятиям, — говорит Сергей Тананыкин. — И если случается сбой — по вине завода или работника — начинают идти, когда им удобно, создавая предпосылки к «перегрузу». То есть, стекается людей больше, чем запланировано. Помимо производств, согласованных графиком, обращаются и те, кого предусмотреть нельзя. Это и автоводители, и любители ношения оружия, и сотрудники отдела образования, которые пользуются летним отдыхом. Поток непредсказуем. Это создает ажиотаж, большее количество людей, чем мы предполагали вначале».

Неврологам направили помощь

Сергей Тананыкин предполагает, что сезонный ажиотаж пойдет на спад сам по себе, а чтобы улучшить ситуацию, на осмотры направили еще одного специалиста:

«С учетом жары, люди, разумеется, на нервах: достаточно кому-то выйти из себя, чтобы создать конфликтную ситуацию. Естественно, реагируем, пытаемся создать плановость, а все споры решить на месте. Несмотря на то, что только одна ставка невролога, дополнительно со стационара направили туда помощь, чтобы помочь «разрулить» наплыв людей. Дело в том числе в сезонности. Скажем, была вступительная кампания, абитуриенты вынуждены брать справки о возможности обучения по выбранной специальности. Даже из-за этого был определенный ажиотаж».

По словам Сергея Тананыкина, поликлиника медосмотров работает до 18.00, но несколько дней подряд он подъезжал туда ближе к 18.30, и учреждение еще работало — двери закрываются только после последнего принятого пациента.