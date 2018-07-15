В Польше известные актеры прочитали рассказы Сенцова

В Польше известные актеры прочитали рассказы Сенцова1
- 15.07.2018, 17:36
Украинский режиссер голодает уже 62 дня.
Самые известные польские актеры прочитали тексты украинского режиссера Олега Сенцова, которого в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщает польский портал о культуре Culture.pl.
Пользователи интернета смогли услышать рассказы Сенцова, которые усилиями волонтеров были впервые переведены на польский язык.
Автобиографические произведения Сенцова прозвучали в исполнении культового польского актера Даниэля Ольбрыхского, обладателя награды за лучшую мужскую роль на кинофестивале "Молодость-2016" Анджея Северина, актрисы Иоанны Кулиг, которая, по прогнозам американских СМИ, в этом году будет номинирована на премию "Оскар".
"Я прочитал рассказ Сенцова, чтобы таким образом выразить свою солидарность. Я делаю это для себя, для своих внуков. Хочу, чтобы тексты Сенцова услышали другие поляки. Надеюсь, что господин Олег сможет и сам услышать собственные произведения в хорошем польском переводе", - сказал Северин.
Первое видео, в котором актеры читают рассказ "Собака", было опубликовано в Facebook 10 июля, второе видео с рассказом "Бабушка" опубликовали 13 июля - в день рождения Сенцова. Оба видео уже посмотрели более 80 тысяч человек.
В ближайшее время польские актеры планируют записать видео, в котором они будут читать тексты Сенцова английском и русском языках.