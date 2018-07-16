Брестчанка, ставшая зайцем поневоле, о контролерах: «Боже, какие они злые» 14 16.07.2018, 12:10

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До сих пор 75-летняя женщина не может прийти в себя.

В редакцию «Брестской газеты» обратилась с письмом брестчанка, ставшая из-за своего заболевания зайцем поневоле. А на словах она добавила, что больно ей не потому, что пришлось заплатить штраф. До сих пор 75-летняя женщина не может прийти в себя от того, как обращались с ней контролеры.

«29 июня, пятница, я получила письмо, в конверте которого постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании суммы штрафа*. 2 июля, не позднее дня следующего, я пошла на ул. Советскую, 53 (территориальный центр соцобслуживания населения Ленинского района Бреста – прим. авт.). Там мне объяснила дежурная, и я вспомнила…

Я и до диагноза памятью не блистала, а после лучевой и химиотерапии совсем потеряла. Далеко от дома не ходила, благо рынок рядом. Живу одна. После Пасхи решила поехать на кладбище. Умер мой муж. Правнучка посадила меня на автобус, а на конечной дочь встретит. В автобусе обнаружила, что забыла кошелек. Конверт с документами в каждой сумке, чтобы не забывала: консультативное заключение, диагноз; копия паспорта; телефон родственников и адрес.

При контроле я сказала, что у меня есть документы, но нет денег. Я просила, чтобы меня не высаживали из автобуса. Пассажиры потребовали войти в положение, на что они (контролеры — прим. авт.) сказали, что вызовут милицию или автобус сойдет с рейса, вроде так, не помню точно. Вошел мужчина-контролер… Вышла, отдала документы. Долго писали, сказали подписать, что я и сделала, не читая. Зрение +7. Очков нет. С каждой минутой мне становилось все хуже. Все время молчала, сдавливая слезы, чтобы никто не видел.

Боже, какие они злые. Много слышала, читала, телевидение. Но чтобы так… Приняла таблетку, не запивая. Мимо ехала скорая, кто-то остановил.

Прошло много времени. Я все забываю, хожу с документами и с планом, куда и зачем иду. А на стене, между домофоном и выключателем, при выходе написано: кошелек, телефон, газ, утюг, мусор, пакет. Это я уже сделала после, месяц назад. Простите не могу писать (себя жалко). Извините».