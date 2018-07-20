Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе 12 20.07.2018, 8:59

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ФОТО: GETTY IMAGES

Стали известные некоторые подробности встречи «тет а тет» в Хельсинки.

Президент России Владимир Путин на переговорах в Хельсинки предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу обдумать предложение о проведении референдума на оккупированной части Донбасса "с целью положить конец военному конфликту на востоке Украины".

Об этом глава Кремля сообщил 19 июля на закрытой части своей встречи с послами и постоянными представителями России, сообщает Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников.

По словам одного из собеседников, Трамп попросил Путина не обсуждать идею о референдуме на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею.

Источник добавил, что Путин предложил провести голосования среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

Как сообщает издание, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что Путин сказал об Украине на саммите, сказав только: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут прорабатываться".

Напомним, 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Трамп заявил, что нет оснований считать, что Россия организовала хакерские атаки во время президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить. По его словам, Путин был "очень убедительный" в своем отрицании вмешательства в американские выборы.

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.