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Представитель Марадоны: Диего сказал, что мы подписали лучший контракт в его жизни

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  • 20.07.2018, 19:23
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Диего Марадона

Марадона будет жить в Минске в особняке за 20 миллионов долларов.

Друг и адвокат Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о том, какие ощущения у бывшего форварда сборной Аргентины после его вступления в должность председателя правления брестского «Динамо», передает «Трибуна».

«Диего сказал, что мы подписали лучший контракт в его жизни. Это было нелегко. Было много встреч и переговоров перед тем, чтобы подписать соглашение. Контракт обеспечит будущее не только Марадоне, но и всем его наследникам», – сказал Морла.

Как сообщает газета Clarin, Матиас Морла и другие представители Марадоны остаются в Беларуси для завершения переезда и окончательного завершения всех вопросов по документам.


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