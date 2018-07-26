Десять лучших авто, которые появятся во второй половине этого года 1 26.07.2018, 12:35

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Во второй половине 2018-го автопроизводители выпустят на рынок много новых и обновленных моделей.

Сайт autonews.ua рассказал про самые интересные из них.

Infiniti QX50 нового поколения построен на базе концептов Sport Inspiration и QX50 Concept. Судя по всему, серийная версия не будет сильно отличаться от концептов. Этот компактный кроссовер будет оснащаться новым четырехцилиндровым 2,0 л двигателем мощностью 268 л.с.

Hyundai Kona EV

Электрический кроссовер Hyundai Kona EV предложат покупателям с батареями двух разных мощностей. Более дешевая версия на одной подзарядке батареи сможет проехать 300 км, а более дорогая версия с мощной батареей – около 470 км. Стоить такой электромобиль будет от 34 600 евро.

BMW X7

В конце 2018 года должны начаться продажи кроссовера BMW X7. Как он будет выглядеть? Это пока точно не известно. Можно посмотреть на его концепт X7 iPerformance, представленный в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. В линейку его двигателей войдут шести- и восьмицилиндровые агрегаты. Покупателям также предложат версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (как у X5 xDrive40e).

Ford Focus

Ford Focus нового поколения должен поддержать высокую марку предыдущих поколений этой модели. В линейку его двигателей войдут два трехцилиндровых бензиновых агрегата мощностью от 85 л.с. до 182 л.с., а также два дизеля мощностью от 95 л.с. до 150 л.с. Цена – от 18 700 евро.

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross построен на платформе EMP2. Его длина – 2,73 м. Этот новый кроссовер получит совершенно новую гидравлическую подвеску, благодаря чему поездка для водителей и пассажиров станет заметно комфортней. C5 Aircross уже доступен в Китае, но в Европе он появится только в конце 2018 года.

BMW Z4

Родстер BMW Z4 создан вместе с инженерами и дизайнерами компании Toyota. Это будет спортивный родстер с длинной колесной базой. В линейку его двигателей войдут 4-х и 6-цилиндровые двигатели мощностью от 200 л.с. до 360 л.с. Его цена — около 36 000 евро.

Audi e-tron

Концепт электрического кроссовера Audi e-tron был представлен публике ещё в 2015 году на Франкфуртском автосалоне. До конца года в продаже появится его электрическая версия. Она получит литий-ионную батарею в двух вариантах мощности. Сколько будет стоить такой электромобиль – ещё не известно.

Audi A6 Avant

Длина нового универсала Audi A6 Avant достигнет 4,94 метра. Объем багажного отделения составит 565 л. Если же сложить задние сиденья, то багажник увеличится до 1 680 л. Стоить такой универсал будет около 50 000 евро.

Audi A1

Audi готовится в ближайшие месяцы начать продавать Audi A1 нового поколения по цене чуть меньше 20 000 евро. Новый A1 будет иметь более современный и спортивный дизайн, чем модель предыдущего поколения. Вначале покупателям предложат только версию с бензиновым двигателем.

Aston Martin Vantage

Aston Martin во второй половине 2018 года начнет продавать обновленный Vantage. Его стоимость достигнет 154 000 евро. Aston Martin Vantage получит двигатель V8 мощностью 510 л.с.