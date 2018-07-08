«Отмечали День речника, обиделся на замечание по поводу шашлыков» 8.07.2018, 13:36

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Жителя Гомеля искали шесть суток.

5 июня в Соже недалеко от набережной нашли тело мужчины. «Сильным новостям» стали известны подробности этого резонансного происшествия.

Со слов работников порта, мужчина отмечал День речника в компании. В какой-то момент он обиделся на комментарий по поводу приготовленного шашлыка и ушел. Один из сотрудников порта нагнал его и провел на остановку в Романовичи, после чего его не видели.

Как сообщили «Сильным новостям», после заявление сестры об его исчезновении тело было обнаружено на 6 сутки.